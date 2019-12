»De havde ikke vundet, hvis ikke de var dygtige, men meget muligt havde de heller ikke vundet, hvis ikke de var et bøssepar.«

Sådan siger forfatter, foredragsholder og journalist Anna Libak om dette års vindere af 'Vild med dans', danseren Silas Holst og skuespilleren Jakob Fauerby.

Udtalelsen kommer ovenpå et indlæg, som Anna Libak tirsdag skrev i Berlingske.

Der rettede hun blandt andet kritik af danseren Silas Holsts opslag på det sociale medie Instagram, hvor han efter finalesejren i 'Vild med dans' skrev, at han var lykkelig over danskernes evne til at se igennem køn og seksualitet.

Det opslag fik Anna Libak til tasterne, og overfor B.T. uddyber hun nu tankerne bag indlægget. Ifølge Anna Libak er pointen 'at slå fast, at det er forløjet at sige, at det ikke betød noget, at Silas og Jakob var et mandepar'.

»Jeg synes ikke, at de var de bedste, men der var heller ikke nogen, der var bedre end dem. Og så blev deres seksualitet den udslagsgivende faktor,« siger Anna Libak til B.T.

Hun fortæller videre, at hun mener, de to dansere havde en fordel ved at danse med en partner af samme køn.

»Det kan ikke undgås, at et bøssepar første gang, de deltager, vil have en fordel, fordi de er et bøssepar, netop fordi det er første gang. Anden gang skal det gerne være anderledes,« siger Anna Libak og fortsætter:

»Hvis der er et ideologisk budskab, så er det, at positiv særbehandling ikke kan undgås, når minoritetspersoner deltager første gang. Anden gang synes jeg ikke, at det skal spille en rolle, for så er det uretfærdigt,« siger hun.

At Silas Holst og Jakob Fauerby skulle have haft en fordel ud af dele seksualitet, og at det skulle have været årsagen til, at de løb afsted med sejren, stiller de to mænd sig undrende overfor.

»Det er absolut ikke derfor. Hun virker lidt småbitter. Som en der holdte med et af de andre par,« siger Silas Holst.

Heller ikke Jakob Fauerby vil give den fælles seksualitet æren for sejren i dansekonkurrencen.

»Det er ikke min oplevelse af de over tusinde beskeder, som jeg har modtaget. Min oplevelse er, at vi vandt, fordi vi fortalte historier som ramte folk, og det er jeg rigtig stolt over,« fortæller Jakob Fauerby.

I Anna Libaks kommentar i Berlingske, retter hun også en kritik mod bedømmelserne i årets 'Vild med dans'. Blandt andet skriver hun følgende:

»Og som dommere flere gange pointerede undervejs i udsendelserne, så var det ret umuligt at vurdere mandeparrets præstation efter de normale kriterier for dygtig dans, simpelthen fordi standarddans er skabt til, at det er en kvinde og en mand, der danser sammen.«

Den kritik giver Jakob Fauerby dog ikke meget for.

»Hendes påstand ville nok ikke klare et seriøst citattjek, men påstanden understøtter hendes pointe, og jeg er sikker på at hun nok oplever, at det er det, de har sagt. Det gør det desværre bare ikke sandt,« siger han og fortsætter:

»De (dommerne, red.) sagde derimod flere gange, at jeg danser godt og havde flotte fødder og linjer, men det passer selvfølgelig ikke så godt ind i hendes præmis,« siger Jakob Fauerby.

Heller ikke hos Silas Holst er der forståelse for Anna Libaks kritik.

»Det gjorde det kun sværere for Jakob, at vi dansede sammen, for han har både skulle lære alle herrernes trin og damernes trin. Lære at føre og blive ført, så det er ikke en fordel. Men det er fint, at hun har sin mening, det må hun gerne. Der skal jo være plads til os alle,« siger Silas Holst.