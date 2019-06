I dag er Anna Due blevet HF-student, men i går besluttede hun sig for at bryde reglerne i forhold til sin studenterhue.

I dag er en stor dag for den 27-årige reality-babe Anna Due. Hun er nemlig efter to år på HF-studiet blevet student.

Der er ingen tvivl om, at Anna er meget lykkelig over at være blevet færdig, da hun flere gange undervejs var i tvivl om, hvorvidt hun kunne klare studierne.

»Jeg er ikke dum i skolen, men i nogle fag er jeg altså under middel, og det er ikke engang sikkert, at jeg når videre på andet år, det kommer an på mine karakterer. Hvis jeg dumper matematik og kemi (som jeg nok gør, fordi jeg aldrig har forstået fagene, specielt ikke kemi, som er et lorte fag), så bliver jeg højst sandsynlig smidt ud. Hvis jeg bliver smidt ud, så vil jeg aldrig nogensinde begynde på en uddannelse igen, så klarer jeg mig uden, som jeg altid har gjort,« fortalte Anna sidste sommer.

Sådan blev det dog heldigvis ikke, og i dag har Anna fået hue på.

'Så blev jeg endelig student, og jeg kunne simpelthen ikke have klaret det uden Mette ved min side. Der skulle selvfølgelig tages billeder, og Villian ville med, men kun for at prutte på mig. Ballademager! ENDELIG FÆRDIG! I’m so proud,' skriver Anna på sin Instagram.

Her afslører hun dog også, at hun har brudt reglerne med sin studenterhue:

'I morgen tidlig bliver jeg student, finally. Men som I kan se, så har jeg allerede skrevet 10 i huen. Jeg ved nemlig, at min karakter i morgen ikke bliver lige så god som 10-tallet i torsdags. Jeg har altså brudt “reglerne” og skrevet 10. Nogen siger, at det giver uheld, men jeg er ligeglad! I’m allmost done,' skrev hun i aftes og tilføjede på sin story:

'Lad os se om det bliver et 2-tal eller et 4-tal eller 00. Snart student. Endelig!'

Uanset udfaldet kan Anna dog nu glæde sig over at være færdig og har fået sin studentereksamen. Stort tillykke!

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk