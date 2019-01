Selvom hun har turneret de seneste mange måneder, lykkedes det sangerinden Anna David at holde skjult for offentligheden, at hun venter sit andet barn.

Hun afslørede selv den glædelige nyhed kort før jul, og nu viser hun for første gang sin voksende babybule frem på Instagram.

'Mirakel', skriver hun blot til billedet af sin gravide mave.

Det var den 21. december, hun på samme medie kunne overraske sine mange fans ved at afsløre, at hun venter sit andet barn.

'Efter at have turneret de sidste syv måneder vil jeg nu holde julefri og tænk sig, at jeg er så heldig, at storken tilmed bringer den største gave, jeg kan ønske mig - om bare 2 måneder', skrev hun dengang efterfulgt af et rødt hjerte.

Samtidig gjorde hun det klart, at 'storken' heldigvis havde planlagt det hele så fint, at graviditeten og fødslen af den lille ny ikke kommer til at få indflydelse på de koncerter, hun skal give i 2019.

Sangerinden brød igennem på den danske musikscene tilbage i 2005 med sangen 'Fuck Dig'. Siden har hun udgivet flere albums og blandt andet medvirket i musicals.

Anna David har i forvejen datteren Alba på syv år.