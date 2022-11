Lyt til artiklen

Det er nok de færreste, der kan sige jul uden at sige Mariah Carey – men sangerindens anmodning om at få varemærket 'Queen of Christmas' er nu blevet afvist af det amerikanske patent- og varemærkekontor.

Det sker, fordi hendes selskab ikke reagerede på en anden sangers modstand, skriver BBC.

Varemærket ville have givet Mariah Carey den juridiske ret til at forhindre andre i at bruge 'Queen of Christmas' på eksempelvis merchandise og i musik – og også forkortelsen 'QOC' og 'Princess Christmas', som hun ligeledes forsøgte at få råderet over.

Det er en anden sangerinde, Elizabeth Chan, der har sat sig imod, at Mariah Carey skulle få varemærket for sig selv.

Chan – som i 2018 blev døbt 'Queen of Christmas' af The New Yorker, for at have udgivet originale julealbum hvert år i et årti – kritiserede særligt Mariah Carey for at forsøge at tjene penge på julen.

»Jeg føler meget stærkt, at der ikke er nogen, som skal holde fast i noget omkring julen eller monopolisere det på den måde, som Mariah søger for,« fortalte sangerinden i august til Variety.

»Det er bare ikke det rigtige at gøre. Julen er for alle. Det er meningen, den skal deles; det er ikke meningen, at den skal ejes.«

Som bekendt reagerede Mariah Careys firma dog ikke på Elizabeth Chans modstand i tide, hvorfor anmodningen om varemærket blev afvist.

Det er Mariah Careys kæmpehit 'All I Want For Christmas Is You' fra 1994, der HAR sat lighedstegn mellem sangerinden og juletiden.