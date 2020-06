Komikeren og skuespilleren Chris D'Elia er landet i massiv modvind på sociale medier, hvor utallige kvinder og unge piger anklager ham for grooming og seksuelle krænkelser.

Ifølge anklagerne har den 40-årige amerikaner gennem tiden chikaneret adskillige mindreårige piger.

Det skriver flere medier - deriblandt The Independent.

Chris D'Elia er herhjemme er bedst kendt for sin rolle i Netflix-serien 'You', hvor han spiller en pædofil komiker, som ved en fejl bliver dræbt af hovedpersonen Joe Goldberg.

Hvis anklagerne mod ham viser sig at være korrekte, ligger hans rolle i hitserien måske ikke langt fra virkeligheden.

Anklagerne mod ham begyndte tirsdag, da en kvinde ved navn Simone Rossi tweetede et screenshot, som - hun påstår - viser en beskedsamtale mellem hende og Chris D'Elia.

I samtalen skriver personen, der efter sigende skal være Chris D'Elia, at han gerne vil mødes med Simone Rossi.

Simone Rossi spørger tilbage, om han har lyst til at ses samme aften, hvorefter han svarer: 'Jaaaaa, kan vi kysse?'

»Forestil dig at være 16 år gammel og blive groomet af en stand-up-komiker, der er dobbelt så gammel som dig selv, og at den eneste grund til, at du ikke mødes med ham og bliver misbrugt, er, at du lige har fået en kæreste på din egen alder,« skriver Simone Rossi til opslaget.

Opslaget er siden gået viralt, hvilket har fået en lang række af andre kvinder til at stå frem med lignende anklager mod 'You'-skuespilleren.

'Fuck dig, Chris D'Elia. Du spurgte om nøgenbilleder fra mindreårige, da du var i Vancouver, og du forsøgte at have sex med min veninde, da vi kun var 16, hvorefter du truede med at ødelægge hendes liv, da jeg kaldte dig ud på Twitter. Pædofile skiderik,' skriver en kvinde for eksempel.

'Han er affald. Han skrev mig på listen, så jeg kunne komme ind og se hans show, hvorefter han roligt sagde, at jeg skulle møde ham bagefter for at sutte hans p*k,' skriver en anden.

Simone Rossis opslag har på under et døgn fået over 100.000 likes, og det er blandt andet blevet delt af kontoen 'SheRatesDogs', som er en side, hvor anonyme kvinder kan dele dårlige oplevelser med mænd.

Og også her er anklagerne mod Chris D'Elia væltet ind.

Adskillige kvinder har delt screenshots af samtaler, som angiveligt skal være mellem dem og Chris D'Elia. Samtaler, hvor komikeren blandt andet chikanerer dem ved at bede efter nøgenbilleder.

Chris D'Elia har ifølge TMZ udsendt en skriftlig kommentar, hvor han afviser bevidst at have kontaktet mindreårige piger:

»Jeg ved godt, at jeg i løbet af min karriere har sagt og gjort ting, som har fornærmet folk, men jeg har aldring nogensinde bevidst gået efter mindreårige kvinder,« siger han i udtalelsen og fortsætter:

»Alle mine forhold har været lovlige og med samtykke, og jeg har aldrig mødt eller delt upassende med dem, der har tweetet om mig. Når det er sagt, så beklager jeg. Jeg var en dum fyr, der lod mig selv blive fanget i min egen livsstil, og det er MIN fejl. Jeg har reflekteret over dette i noget tid, og jeg lover, at jeg vil fortsætte med at være en bedre person.«

Herunder kan du se nogle af de Twitter-opslag, som er blevet delt om komikeren:

Concentrating on the high school girls’ stories right now pic.twitter.com/dewutlbJ8u — SheRatesDogs (@SheRatesDogs) June 17, 2020

although i’ve been publicly saying it for years, FUCK Chris D’elia. he solicited nudes off of me when i was 17 years old and constantly messaged me whenever he was touring vancouver and asked me to come backstage to his shows. — goblin (@michaelacoletta) June 17, 2020