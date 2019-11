Siden Taylor Swift tordnede offentligt mod hendes tidligere manager, er balladen taget til. Nu med dødstrusler. Og alt imens manageren er tyet til voldsomme anklager på Instagram, venter verden lige nu på popstjernens næste træk.

Den eskalerende fejde begyndte for alvor i sidste uge. Taylor Swift gik offentligt ud på det sociale medie Tumblr.

Her beskyldte hun sin tidligere manager, Scooter Braun, for at forbyde hende at spille sine gamle sange til søndagens store prisuddeling ‘2019 American Music Awards’.

I sit opslag beskyldte hun ham også for tyranisk kontrol og for at være manipulerende:

Taylor Swift har hele året ligget i fejde med sin tidligere manager Foto: ANGELA WEISS Vis mere Taylor Swift har hele året ligget i fejde med sin tidligere manager Foto: ANGELA WEISS

»Alt jeg kunne tænke på var den manipulerende mobning, han havde udsat mig for,« skriver hun på Tumblr om den dag, hun fandt ud af, at han havde købt rettighederne til hendes seks første plader.

Under showet får hun prisen som ‘Årtiets stjerne’ og skal efter planen spille en medley af hendes største hits gennem karrieren.

Men ifølge Taylor Swift kan det ikke lade sig gøre, fordi hun ikke ejer rettighederne til kæmpehits som ‘Love story’, ‘Shake it off’, ‘22’ og ‘Blank space’ udgivet på hendes tidligere pladeselskab Big Machine Records.

Og skal man tro tidens måske største popstjerne, er det netop Scooter Braun, der ejer Big Machine Records, som har sat en stopper for, at hun kan optræde med sine sange.

En anklage Scooter Braun afviser. I en officiel meddelelse på Big Machine bliver det slået fast, at ingen kan forhindre hende i at spille egne sange.

Nu har Scooter Braun taget skridtet videre og beskyldt Taylor Swift for dødstrusler.

I et nyt opslag på Instagram skriver han:

»Jeg kom hjem i nat for at finde ud af, at min kone havde modtaget en dødstrussel mod vores børn.«

»Jeg er sikker på, det ikke har været din intention, men det er vigtigt, at du forstår, at dine ord bærer en enorm vægt, og at de bliver fortolket på forskellig vis.«

Han undrer sig over, at hun ikke har reageret, siden hendes advokat blev gjort opmærksom på dødstruslerne.

Og han håber, at de kan løse konflikten.

Taylor Swift har raset siden Big Machine Records grundlægger, Scott Borchetta, solgte selskabet til sin gamle manager Scooter Braun, der i sommer genudgav Taylor Swifts seks første plader.

I dag har Taylor Swift sikret sig, at hun selv har rettighederne til alle hendes fremtidige sange. Det er ikke første gang, at Taylor Swift ligger i offentlig ordkrig.

Balladen med Kanye West begyndte på den netop den scene i 2009, da Kanye West afbrød Taylor Swifts vindertale og sagde, at Beyonce burde have haft prisen for ‘Best Female Video Award’.

Hun har også haft fejder med Kim Kardashian, Nicki Minaj, Kate Perry og den skotske sanger, ekskæresten Calvin Harris. Blandt andet.

Det bliver spændende at følge, om Taylor Swift søndag kommer med endnu et kapitel i den igangværende konflikt.