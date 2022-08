Lyt til artiklen

En konservator for skuespilleren Edie McClurg har anmodet om et tilhold mod en californisk mand, der har boet hos den demente kvinde og angiveligt udsat hende for ældremishandling.

Det skriver People, der har fået indsigt i dokumenter fra Superior Court of California i L.A.

Ifølge anklagen mener konservatoren, Angelique Cabral, at manden har 'tiltusket sig adgang til skuespillerens liv' og 'forsøgt at gifte sig med hende, mens hun kæmper mod demens'.

Den samme mand, Michael L. Ramos, er ifølge dokumenterne også anklaget for et begå et seksuelt overgreb på en af de hjælpere, der er ansat til at passe på skuespilleren.

Retten besluttede allerede mandag at give beskyttelse til Edie McClurg mod manden.

»Mr. Ramos hævder, at han er venner med Edie McClurg, og han har på den måde skaffet sig adgang til hendes liv, mens hun kæmper mod demens. Ramos, der er arbejdsløs, har formået at få lov til at bo i skuespillerens hus uden at betale husleje eller andre udgifter,« lyder det fra Angelique Cabral i dokumenterne.

Ifølge konservatoren forsøgte Michael L. Ramos at flytte skuespilleren ud af Californien, så de to kunne blive gift. Hun hævder i dokumenterne, at manden og skuespilleren aldrig har kendt hinanden i en romantisk sammenhæng.

Hun ønsker derfor nu, at manden fjernes fra skuespillerens hjem.

Retssagen fortsætter 25. august.