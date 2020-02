Når Ankerstjernes kæreste, Lise Koefoed, lørdag indtager scenen til premieren på 'Vild med Dans - The Musical', bliver det måske med smertestillende medicin i systemet.

Hun har nemlig brækket håndleddet under en af prøverne.

»Da jeg skulle tage nogle simple trin bagud, sætter min hæl sig fast i nederdelen, og jeg ryger direkte på røven og tager fra med venstre hånd. Jeg lander lige nøjagtig så uheldigt, at håndleddet brækker,« siger Lise Kofoed i en pressemeddelelse.

Selvom dans og et brækket håndled ikke ligefrem lyder som den bedste kombination, kommer uheldet dog ikke til at sætte en stopper for hendes debut som musicalstjerne.

Lise Koefoed skal have underarmen i gips i fire til fem uger. Foto: Privatfoto Vis mere Lise Koefoed skal have underarmen i gips i fire til fem uger. Foto: Privatfoto

»Det får heldigvis ikke nogen betydning for forestillingen - kun småjusteringer i dans og kostumer - hvilket jeg er lykkelig for,« siger Lise Kofoed og tilføjer:

»For jeg blev godt nok ked af det, da jeg fandt ud af, at hånd og underarm skulle i gips i fem uger. Jeg stortudede, ærligt talt, og så lige det hele ramle for mig, men allerede dagen efter, var Morten og jeg i fuld sving med at få den stive arm integreret i dansene.«

Underarmen skal være i gips i fire til fem uger, og selvom Lise Kofoed naturligvis hellere ville have været foruden, er hun ved godt mod i forhold til at gennemføre forestillingen.

Faktisk er hun, som hun selv siger, 'stadig klar til at give den maks gas på scenen'.

Lise Koefoed (th) skal i 'Vild med dans'-musicalen spille en nydanser. Foto: OLUFSON JONAS Vis mere Lise Koefoed (th) skal i 'Vild med dans'-musicalen spille en nydanser. Foto: OLUFSON JONAS

I 'Vild med dans'-musicalen, som får premiere den 22. februar, møder man tre almindelige dansere, der gennem dansen får færten af, hvad livet egentlig går ud på, har Østre Gasværk, hvor musicalen løber af stablen, tidligere oplyst om handlingen.

Lise Kofoed skal spille en kvinde ved navn Majken, der skal deltage i programmet som nydanser.

»Jeg spiller en, der starter helt fra scratch og så gennemgår en udvikling. Jeg er uddannet skuespiller, men ikke danser, så det bliver spændende,« har hun tidligere fortalt.

Lise Koefoed danner privat par med musiker og X-factor dommer Ankerstjerne, og sammen har de datteren Leona.