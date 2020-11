Så er der godt nyt hos familien Ankerstjerne.

Musikeren med det borgerlige navn Lars Christensen skal nemlig være far for anden gang. Det afslører han selv på Instagram.

'Det gik så godt første gang, at vi sgu lige gør det igen. Leon-kanonen skal være storesøster til foråret,' skriver han og henviser til datteren Leona på to år.

Ankerstjerne har krydret opslaget med et billede af den lille familie på tre, der altså snart bliver til fire.

Vis dette opslag på Instagram Det gik så godt første gang, at vi sgu lige gør det igen ... Leon’-kanonen skal være storesøster til foråret!!!!!! :) @lkoefoed Et opslag delt af Ankerstjerne (@ankerstjerne1) den 11. Nov, 2020 kl. 1.55 PST

Moderen til Ankerstjernes kommende barn er skuespillerinden Lise Koefoed, som også er mor til datteren Leona.

Så sent som i oktober udtalte 'X Factor'-dommeren, at han aldrig nogensinde havde forestillet sig at få børn, før han mødte Lise Koefoed.

Vejen til at blive forældre skulle dog ikke vise sig at være nem for parret, der måtte gennem et længere behandlingsforløb, før miraklet endeligt skete. Og nu har miraklet altså så gentaget sig og vil springe ud i fuld vigør til foråret.

Lise Kofoed har også delt den glædelige nyhed på sin Instagram. Se hendes opslag herunder:

Vis dette opslag på Instagram Planen var; at tage et smukt familiebillede, hvor vi alle lige havde taget pænt tøj på og redt håret og såd’n - meeeeen intet går jo efter planen, med en tumling i huset - sååå det blev i stedet til dette kærlighedskaotiske billede, med usat hår, taget midt i ulvetimen. Perfekt. OG vi bliver 4 til foråret! Mere kaos på vej! @ankerstjerne1 Et opslag delt af ᒪIᔕE KOEᖴOEᗪ (@lkoefoed) den 11. Nov, 2020 kl. 1.59 PST

B.T. forsøger at få en kommentar fra Ankerstjerne til familieforøgelsen.