Den 33-årige danske sangskriver og rapper Ankerstjerne skal være far for første gang. Det afslører han på sin Instagram-profil.

'Det er sommer. Lise er blevet mega-tyk. Og jeg er blevet mega-lykelig. Juhuu,' skriver hitmageren med det borgerlige navn Lars Ankerstjerne Christiansen i opslaget.

Det er sommer. Lise er blevet mega-tyk. Og jeg er blevet mega-lykkelig Juhuu! Et opslag delt af Ankerstjerne (@ankerstjerne1) den 20. Jul, 2018 kl. 11.23 PDT

Musikeren er sparsom med detaljerne om parrets kommende barn, men at dømme ud fra billedet, er der ikke længe til at hans kæreste, den 32-årige skuespillerinde Lise Kofoed, skal nedkomme.

Meget tyder da også på, at kendis-parret har forberedt sig til familieforøgelsen. Tilbage i marts købte de nemlig ifølge Se og Hør en 232 kvadratmeter stor villa i Vanløse for intet mindre end 9.995.000 kr.

Ankerstjerne har i årevis stået bag en række af hits - først under kunsternavnet Jinks og siden 2011 under efternavnet Ankerstjerne. Han har også skrevet en lang række popsange for store danske kunstnere som Burhan G, Xander, Rasmus Seebach og Nik og Jay og været featuring på store hits som 'Tag hvad du vil' og 'Millionær'.