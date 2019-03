Særligt de første par uger efter, at den danske sangskriver og producer Ankerstjerne i efteråret blev far, var han i alarmberedskab.

For selvom fødslen af datteren gik helt fint, og den lille pige havde det godt, så flyttede tvivlen alligevel ind i ham.

Det fortæller Ankerstjerne - der lyder det fulde navn Lars Ankerstjerne Christensen - i et åbenhjertigt interview med Alt for Damerne, hvor han sætter ord på sin første tid i rollen som nybagt far til datteren Leona.

»Jeg er super neurotisk. Op til alle skanninger og undersøgelser har jeg været helt smadret af nervøsitet. Lise (kæresten Lise Koefoed, red.) er mere typen, der siger: 'Selvfølgelig er det fint', mens jeg tænker: 'Fuck, hvad nu, hvis det ikke er?' Hvis Leona har en rød plet i ansigtet, som ikke var der i går, har jeg straks alle mulige sundhedsplejersker i røret, for hvad er nu det? Er det farligt?!,« fortæller 34-årige Lars Ankerstjerne.

Det var i oktober, at 'X Factor'-dommeren og Lise Koefoed, der til daglig arbejder som skuespiller, blev forældre for første gang.

'Hun er her! Vi er lykkelige, trætte og taknemmelige. Hun er sund og rask - og virker som en dejligt glad pige. Hendes mor er den sejeste,' skrev han i den forbindelse i et opslag på Instagram, hvor han delte et billede af sig selv med sin lille, nyfødte datter liggende på sit bryst.

Til Alt for Damerne fortæller han videre, at han helt fysisk kan mærke, hvordan han vil gøre alt for at beskytte sin familie og sin datter.

At han er 'en slags menneskelig mur', der skal beskytte dem.

Det beskriver han også som den største forandring i forhold til det liv, han levede, før han mødte Lise og senere blev far. Inden da havde han ikke så meget at tabe, forklarer han.

Nu har han alt at tabe.

Udover at være sangskriver og producer er Ankerstjerne også selv sanger, og han har blandt andet haft stor succes med sange som 'Tag hvad du vil', 'Nattog' og 'Mit navn i lys'.

Han er i øjeblikket aktuel som den ene af de tre dommere i dette års 'X Factor'.