Sidst, popmusikeren Ankerstjerne udkom med noget nyt, var i 2016. - Og det er flere fans utilfredse med.

I stedet for at skrive musik til sig selv, har har nemlig brug tiden på at skrive hits til andre, samt være dommer i X-factor.

Det resulterede derfor i, at en fan skrev til Ankerstjerne og spurgte, om han var ligeglad med sine fans.

Men det er Ankerstjerne bestemt ikke. Det fortæller han i en video på Instagram:

»Nej!!!! Jeg LOVER faktisk ny musik.«

»Det var en sød fyr, som faktisk skældte mig lidt ud og skrev, "at det hele gik op i podcast, fjernsyn og Seebach. Hvad med os fans? Er du ligeglad med os, der savner musik og koncerter?'«

»Jeg vil faktisk godt love jer, at der kommer mere musik i Ankerstjerne-regi,« afslører Ankerstjerne i videoen.

Den inkarernede fan ville også meget gerne vide, hvornår der kom flere koncerter. Men her er Ankerstjerne altså lidt mere tilbageholdende:

»Jeg synes, at det er svært med koncerter. Jeg går frem og tilbage på det... men jeg kan også godt mærke, at jeg skylder jer noget,« siger han til sine fans.

Dog fortæller han også, at hvis man gerne vil have koncerter, så skal man skrive til hans manager, Nicolaj Bundesen, på Instagram.

»Så må I gå ind på Nicolaj Bundesen Instagram og spamme ham og sige, at I vil have en Ankerstjerne-koncert. Hvis I gør det nok, så kommer det til at ske. Det tør jeg godt at garantere.«

Han afsluttter videoen med at sige, at det er op til hans fans.