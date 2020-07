View this post on Instagram

TAK FOR TUREN! Kære venner, jeg har besluttet at jeg holder pause fra X-Factor, for at fokusere på nye drømme og projekter. Det betyder altså, at jeg ikke er med i næste sæson af @xfactortv2 . Jeg gir' kun ét interview lige i forbindelse med dette - i en sær-episode af @ildsjaelpodcast , som er oppe nu. (Link i bio) X-Factor har været et kæmpe eventyr og ét af mit livs allermest spændende udfordringer. Jeg vil savne hele holdet. Både dem på skærmen og dem behind the scenes. Det er nogle af de mest dygtige mennesker, jeg har arbejdet med. Kæmpe fornøjelse. Ønsker alle held og lykke med den nye sæson. Og jeg glæder mig til at skrive en masse ny musik. (Og til hvad der ellers er i støbeskeen ) Møzzz //Anker Foto: Peter Grosen, Martin Sylvest, Lasse Lagoni