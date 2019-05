Det kom som en overraskelse for de fleste, da den populære tv-vært Anja Steensig for syv år siden sagde farvel og tak til underholdningsbranchen.

Hun blev kendt som vært på blandt andet programmerne Anja og B.S. på afveje, Go' Aften Danmark og Åbent Hus, og siden som radiovært, inden hun fra den ene dag til den anden meldte sig ud af ræset.

I et nyt interview med Kristeligt Dagblad sætter hun nu ord på den depression, der fik hende til at gå helt i stå i sit liv og tvang hende til at skifte løbebane.

»Jeg havde været igennem en tung depression, hvor jeg mere eller mindre havde ligget i min seng i et halvt år. Da jeg så småt begyndte at mærke, at jeg var kommet ud på den anden side af depressionen, var jeg meget langt fra den, jeg havde været tidligere«, siger hun til Kristeligt Dagblad (Betalingsmur).

Anja Steensig blev kendt hos danskerne som blandt andet programvært i TV3's 'Åbent hus tager sydpå'. Nu er hun foredragsholder og coach. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anja Steensig blev kendt hos danskerne som blandt andet programvært i TV3's 'Åbent hus tager sydpå'. Nu er hun foredragsholder og coach. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: Bax Lindhardt

Hun var ikke længere i stand til at opretholde den facade, hun havde båret rundt for, og begyndte at interessere sig intenst for kærlighed og et sundt åndsliv. Hun forbandt hurtigt kærligheden med Gud, og blev kristen.

Siden har hun læst teologi, og er nu foredragsholder, forfatter og coach. Hun underviser blandt andet i meditation og selvkærlighed, og så ernærer hun sig også som healer.

»Mit mål er at hjælpe mennesker til at forbinde sig med Guds kærlighed. At lære at praktisere selvkærlighed«, siger hun om den nye karriere, hvor hun i høj grad trækker på sin fortid i tv-branchen, som har givet hende et stort netværk og et pålideligt navn.

Anja Steensig er 45 år gammel, og bor med sin mand og deres tre børn i Helsingør.