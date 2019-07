Efter Anja Steensig kom tilbage fra barsel med sit første barn Sally, blev hun ramt af så voldsom stress, at hun blev slået helt ud og røg ned med flaget.

Presset havde bygget sig op, efter hun var gået fra at være sammen med datteren 24/7 til at være væk fra hende fire dage om ugen, og da familien blev sendt til Sydeuropa for at lave tv, gik det galt.

»Jeg kunne intet, og det var meget voldsomt og skræmmende. Jeg var tynd som glas. Man skulle bare puste til mig, så begyndte jeg at græde,« fortæller Anja Steensig i et interview til Billed Bladet.

Det var i den sidste uge af de i alt syv uger, som optagelserne skulle vare, at hun kollapsede, og de sidste optagelser måtte laves stort set uden hendes medvirken.

To uger efter hun og familien var kommet tilbage til Danmark troede Anja Steensig, at hun var klar til at arbejde igen. Men sådan skulle det ikke være.

Under en forberedende telefonsamtale med en tilrettelægger brød hun pludselig sammen igen, og tv-stationen valgte derfor at tage en beslutning for hende; det var på tide at trække stikket.

Den beslutning er Anja Steensig glad for, at de tog, for det ville hun ikke kunne have gjort selv. Sådan er hun ikke.

Det blev starten på afslutningen for Anja Steensigs tv-karriere.

Billede af Anja Steensig fra hendes tid som vært i TV3's 'Åbent hus tager sydpå'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Billede af Anja Steensig fra hendes tid som vært i TV3's 'Åbent hus tager sydpå'. Foto: Bax Lindhardt

Hun nåede at få et barn mere, inden hun vendte tilbage til skærmen, men på det tidspunkt kunne hun godt mærke, at noget havde ændret sig.

Det hele sluttede i 2011, da den 46-årige radio- og tv vært arbejde på Nova FM.

Hun var kommet tilbage fra juleferie og fik beskeden fra cheferne om, at programmet ‘Novamorgen’ nu skulle køre uden det journalistiske element.

Det faldt ikke i god jord, for det var ikke det, hun havde sagt ja til, så efter en snak med sin mand samme aften sagde hun sit job op dagen efter.

Det var et kæmpe skridt for hende, men det betød, at hun kunne bevæge sig videre til noget, som hun virkelig betød meget for hende.

»Det har været både sjovt og berigende, men det var alligevel ikke dét. Jeg gik faktisk og var helt misundelig på dem, der havde fundet det, de brænder for,« sagde hun i 2014 til B.T.

Desværre ramte ulykken igen et år senere, hvor hun blev ramt af en depression, som satte livet på pause for den tidligere TV3 vært. Men da hun var kommet igennem den, var hun et nyt andet menneske.

I dag følger hun sin passion, hvor hun fokuserer på det spirituelle og underviser i meditation og selvkærlighed. Hun er desuden foredragsholder, forfatter, coach og mor til tre børn.