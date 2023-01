Lyt til artiklen

Anita Pointer fra den engang så populære gruppe Pointer Sisters er død.

Ifølge Variety sov hun ind lørdag, hvor hun var omgivet af sin familie.

Den amerikanske sangerinde blev 74 år. En dødsårsag opgives ikke i udmeldingen fra hendes publicist.

Pointer Sisters, der som navnet antyder, bestod af søstrene Anita, Ruth, Bonnie og June, blev dannet i 1969, men ikke mindst op gennem 1980erne havde de flere store hit, der stadig er ganske genkendelige.

Pointer Sisters – Ruth, Anita, Bonnie og June (fra højre mod venstre) – ses her i 1973. Foto: Anonymous Vis mere Pointer Sisters – Ruth, Anita, Bonnie og June (fra højre mod venstre) – ses her i 1973. Foto: Anonymous

Eksempelvis 'I’m So Excited', 'Neutron Dance' og 'Jump (for My Love)'.

Anita Pointer var en del af gruppen frem til 2015 – hvor hun trak sig af uspecificerede helbredsårsager.

Tidligere er June Pointer død i 2006, mens Bonnie Pointer døde i 2020.

»Mens vi er dybt sørgmodige over tabet af Anita, finder vi trøst i at vide, at hun nu er sammen med sin datter, Jada (der døde i 2003, red.), og søstrene June og Bonnie,« lyder det i en udtalelse fra de pårørende:

»Hun var den, der holdt os sammen i alle årene. Hendes kærlighed til familien vil leve videre i os alle.«

Pointer Sisters fik en stjerne på den såkaldte Hollywood Walk of Fame i 1994.

Gruppen eksisterer stadig den dag i dag, hvor det mangeårige medlem Ruth Pointer – på 76 år – udgør en trio med de yngre familiemedlemmer Issa Pointer og Sadako Pointer.