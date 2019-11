Jennifer Aniston modtog søndag aften prisen 'People's Icon' ved 'E!'s People's Choice Awards' i Santa Monica, og hæderen fik de store følelser op i skuespilleren.

Indledningsvis fyrede hun jokes af, men undervejs i talen blev hun rørstrømsk og sendte en dybfølt tak til en flok helt specielle og meget kendte mennesker.

»The peoples choice (folkets valg, red.) har altid betydet noget specielt for mig, fordi som skuespillere gør vi det ikke for kritikerne eller for at gøre vores familier stolte. Vi gør det for pengene,« lød det spøgefuldt, da hun fik overrakt prisen af aftenens vært, Adam Sandler.

Hun skyndte sig naturligvis at takke sine mange fans, men så rettede hun en hilsen til de mennesker, som hun mener betyder alt for, at hun er blevet en superstjerne.

Der er naturligvis tale om folkene bag og omkring serien 'Venner'.

»Hvis jeg kan kalde mig selv et ikon, er det kun, fordi jeg havde muligheden for at være med i en ikonisk serie med et ikonisk ensemble og en ikonisk frisure. 'Venner' var i sandhed en gave for livet, og jeg ville ikke stå her uden den fantastiske serie, uden disse fem andre, fantastiske skuespillere og med et publikum, der blev sammen med os i en dekade,« lød det rørt.

'Venner' fik premiere helt i 1994, og sidste afsnit blev lavet i 2004. Stort set lige siden har der været rygter om, at der skulle laves et reboot, efterfølger eller spin-off, men det er aldrig blevet en realitet.

I den seneste tid har bagmændene flere gange afvist, at der nogensinde bliver lavet flere afsnit, men samtidig ser man oftere og oftere seriens stjerner hænge ud sammen og lave 'Venner'-referencer. Så mon ikke, der er en fan eller to derude, som stadig klynger sig til håbet.