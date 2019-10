Skilsmisse er for de fleste mennesker en hård omgang, og de kontroverser, som leder op til, kan også være opslidende.

Og nu fortæller en ærlig Angelina Jolie også, at hun kæmpede under indspilningen af filmen 'Maleficent.'

»Det var en hård tid,« slår skuespillerinden fast.

»Jeg havde lige overstået flere år med vanskeligheder, og jeg følte mig ikke særlig stærk. Faktisk følte jeg mig ret ødelagt. Det tog mig lidt tid at føle styrken (fra Maleficent, red.) igen.

Her ses Jolie med fire af sine børn, som altså ikke ønskede at medvirke i filmen denne gang.

Sådan siger verdenstjernen, da hun udtalte sig til magasinet People ved premieren.

Det var i 2016, det blev meldt ud, at skuespillerinden skulle skilles fra sin ægtemand Brad Pitt.

De to var ellers et af de mest celebre par i verden, og var kendt verden over under navnet 'Brangelina'.

Sammen har parret seks børn, og der var nogle af dem, som indvilligede i at medvirke i foregående film om 'Maleficent', men i denne omgang var ingen af dem interesserede.

Jolie fortæller ellers, at hun gjorde, hvad hun kunne, men de lod sig ikke overtale.

For nyligt berettede en åbenmundet Brad Pitt, at han havde haft problemer med alkohol, og at det ikke var nemt, for dem der var omkring ham.

De to kendisser var gift i syv år.

De mødte hinanden under indspilningen af deres fælles film 'Mr. and Mrs. Smith.'