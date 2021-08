I årevis har superstjernen Angelina Jolie nægtet at have profiler på de sociale medier. Men nu har hun ombestemt sig grundet et særligt brev.

Fredag lavede hun sit første opslag på Instagram, hvor hun viste det helt specielle brev. Det førte til, at hun på bare to timer fik 1, 8 millioner følgere.

Brevet, som Angelina Jolie postede, var fra et brev fra en teenagepige i Afghanistan.

Den unge pige beskriver, hvordan hendes rettigheder er forsvundet, efter at Taliban har indtaget Afghanistan. Hun tør ikke længere at gå ud for at gå i skole, da hun ligesom mange andre frygter Taliban og de grusomheder, som de kan finde på at udsætte folk for.

Angelina Jolie med fire af sine børn. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Angelina Jolie med fire af sine børn. Foto: PETER NICHOLLS

»Vi har ingen rettigheder. Vores liv er mørkt. Vi har alle mistet vores frihed, og vi er fanget igen,« skriver den unge pige, hvis navn ikke er synligt i opslaget.

Angelina Jolie skriver selv, at brevet har fået hende til at lave opslaget:

»Lige nu mister folket i Afghanistan deres muligheder for at kommunikere på de sociale medier og for at bruge ytringsfriheden. Så jeg er kommet på Instagram for at dele deres historier og stemmerne fra dem rundt omkring på kloden, som slår for basale menneskerettigheder,« skriver skuespillerinden.

Hun fortæller desuden, at hun for 20 år siden selv var på besøg på grænsen til Afghanistan, hvor hun mødte flere folk, der var flygtet fra Taliban. Hun fortæller videre, at hun føler, at det er frygteligt at være vidne til, hvordan afghanerne endnu engang skal slås for deres menneskerettigheder

Angelina Jolie har flere gange engageret sig i flytgninge. I juni holdt hun en tale i en flygtningelejr med flygtninge fra Burkina Faso. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT Vis mere Angelina Jolie har flere gange engageret sig i flytgninge. I juni holdt hun en tale i en flygtningelejr med flygtninge fra Burkina Faso. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT

»Ligesom andre, der engagerer sig, vil jeg ikke kigge væk. Jeg vil blive ved med at lede efter måder at hjælpe på. Og jeg håber, at I vil slutte jeg til mig,« skriver Jolie, der dermed giver indtryk af, at det nok ikke er sidste gang, at hun bruger iInstagram

Det vil hendes mange følgere nok glæde sig over, for hun har i skrivende stund -–knap et døgn efter oprettelsen af profilen -–allerede 4,9 millioner følgere.

Angelina Jolie er for øvrigt ikke den eneste superstjerne, der ikke er de på sociale medier. Hendes eksmand, skuespilleren Brad Pitt, har gjort sig bemærket ved at have samme holdning.

Brad Pitts fravær på de sociale medier skyldes, at han i 90erne havde det svært med at alt den fokus, der var på hans privatliv og også med de negative kommentarer, har han ifølge Entertainment Times udtalt i et interview med New York Times.