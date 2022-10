Lyt til artiklen

Et juridisk slagsmål har atter sat Brad Pitt i dårligt lys.

Det har tidligere været kendt, efter en række udenlandske medier fik fat i FBI-dokumenter, at Brad Pitt havde anklaget Angelina Jolie for at ødelægge deres familie, hvorefter han hældte øl ud over Angelina Jolie og var fysisk og verbalt voldelig overfor hende og deres fælles børn under en flyvetur tilbage i 2016.

Nu er der nyt i sagen.

Angelina Jolie og Brad Pitt ligger i et juridisk slagsmål over deres franske vingård. Og efter Angelina Jolie har lavet et søgsmål mod Brad Pitt, er der kommet nyt frem om, hvad der skete under den berygtede flytur.

Ifølge The New York Times og ETcanada står der i et retsdokument, at Brad Pitt angiveligt tog kvælertag på et af deres børn og slog et andet i ansigtet. Derudover skulle han angiveligt have grebet fat om Angelina Jolies hoved og rystet det.

Han skulle angiveligt også have hældt øl og rødvin over både Angelina Jolie og deres børn.

I retsdokumentet står der desuden, at den FBI-agent, der undersøgte sagen, konkluderede, at der var grundlag for at Brad Pitt kunne retsforfølges.

Det blev han dog ikke.

Dage efter flyturen valgte Angelina Jolie at lade sig skille fra Brad Pitt.