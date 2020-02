DR har mandag meldt ud, at de har fundet en ny radiochef. Det bliver den tidligere Aller-direktør Anette Kokholm.

DR skriver, at radio er meget populært i Danmark i disse år, og for at stå stærkt i forhold til medier, som folk lytter til, har de hentet Kokholm.

'Til at sikre at mange danskere fremover får værdi, både når de lytter til radiokanalerne eller vælger at få deres musik- og radiooplevelser digitalt, står Anette Kokholm fra marts i spidsen som radiochef i DR,' lyder det på DR.dk.

Anette Kokholm, som mange sikkert husker som 'Go' morgen Danmark'-vært, har senest været en del af den store mediekoncern Aller, hvor hun arbejdede som udgiverdirektør.

Her sad hun som en del af ledelsen, men nu er det hus altså skiftet ud med DR, hvor hun tidligere har været på både P1 og P3.

Anette Kokholm siger, at hun vil fokusere på at sætte den rette linje for det, danskerne skal lytte til.

»Lyd har fat i danskerne som aldrig før. Det bliver min opgave at vise retningen, så der både er tilbud, som skaber værdi for dem, der elsker deres radiokanaler og –programmer, og dem, der selv aktivt vælger mellem de digitale tilbud og gerne vil udfordres med nye oplevelser,« lyder det fra den kommende radiochef, som uddyber:

»Jeg glæder mig til at følge DR's radio- og musiktilbud ind i fremtiden og sammen med de dygtige kolleger forløse det store potentiale, lyd besidder.«

Nogle andre indsatsområder, som hun nævner, er netop udviklingen af de nye digitale tilbud.

Det var i marts sidste år, at Kokholm brød med mediehuset Aller. Her forklarede hun lidt om, hvad der lå forud for beslutningen.

»Vi er ikke uenige om strategien, vi er uenige om, hvordan den skal udføres,« sagde hun dengang.

Hun nåede at være hos Aller i 10 år, men nu skal hun altså være med til at give danskere god radio at lytte til.