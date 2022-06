Lyt til artiklen

»Når man siger det offentligt, så er det jo svært at gå tilbage igen.«

Sådan lyder det fra Ane Cortzen, der for nylig kunne afsløre, at hun har taget et valg om at lægge alkohol på hylden.

Det skete, efter hun i januar holdt såkaldt 'hvid januar', hvilket blandt andet indebærer, at man giver afkald på både sukker og alkohol.

»Jeg er stadigvæk helt holdt op med at drikke alkohol. Jeg har ikke fundet en grund til, at jeg skulle begynde igen, fordi jeg har fået det så meget bedre. Fået så meget mere energi og sover bedre,« fortæller Ane Cortzen til B.T.

Ane Cortzen. Vis mere Ane Cortzen.

Tv-værten har da også erfaret, at de nye vaner uden våde varer »fungerer lige så fint i festlige sammenhænge« – og når lysten melder sig til en kølig bajer, er der mange gode alternativer.

»Jeg drikker ret meget alkoholfri øl. Hvis man har lyst til en kold øl i solen, hvilket jo ligesom kan noget særligt, så drikker jeg det, og så tror mit hoved, at jeg får kold fadøl – for det gør det: det smager sådan!«

Ane Cortzen havde da også forestillet sig, at hun ville savne alkoholen mere, end hvad hun har gjort indtil videre.

I stedet er hun dog »nærmest holdt op med at tænke på det«.

Den nye, alkoholfri stil bliver da også holdt ved til det sidste. Ikke engang et glas rødvin til en god middag kan lokke med Ane Cortzen for tiden.

»Man har jo hele tiden vidst, at man har det dårligt næste dag, hvis man drikker sig virkelig stiv til en fest. Det vidste jeg godt,« fortæller hun og fortsætter:

Ane Cortzen. Foto: Celina Dahl Vis mere Ane Cortzen. Foto: Celina Dahl

»Men jeg havde ikke tænkt over, at det at akkumulere alkohol i løbet af en uge – lige få et glas vin eller en øl – kunne betyde noget. Men det er det, jeg har fundet ud af, der betyder noget.«

Hvis hun med jævne mellemrum havde fået et glas vin eller en øl kunne hun hen mod slutning af ugen blive mærket af – blandt andet – en enorm træthed og dårlig søvn.

»Jeg kan ikke rigtigt sige: 'Jeg må godt lige nu' – det er sådan lidt enten eller med mig,« siger Ane Cortzen og understreger:

»Men jeg dømmer ikke nogen, der drikker. I'm all for it! For mig personligt har jeg bare fundet ud af, at jeg har det meget bedre uden.«

Ane Cortzen kan da heller ikke udelukke, at hun en dag vender tilbage til at drikke alkohol.

»Det er jo ikke sådan, at jeg betragter det som gift. Det er en kæmpe hjælp ikke at drikke, det sted, jeg er i mit liv lige nu, hvor jeg har meget at se til. Det kan da godt være, når jeg bliver folkepensionist, at jeg bare skal sidde og tylle rosé i mig.«