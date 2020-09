»Jeg var knap 50, da jeg mødte Katrine. Hun havde to små børn, og jeg elsker hende højt, men jeg skulle lige finde ud af, om jeg igen ville have en brandbil i hovedet alt for tidligt om morgenen.«

Siden Andreas Bo i 2017 sidst var på landevejen med et onemanshow, har hans privatliv taget flere drejninger.

Den 53-årige komiker, der for tiden er aktuel med showet 'Skarp', troede, han var færdig som småbørnsforældre efter bruddet med Mascha Vang. Men så fik han pludselig en 18 år yngre kæreste.

»En mand i min alder burde jo blive ringet op for at få at vide, at han skal være bedstefar. Det har ikke været aktuelt for mig,« fortæller Andreas Bo med et grin.

Pludselig helt alene

Perioden op til var ikke helt nem, husker han tilbage.

»Jeg havde på et tidspunkt tre hjemmeboende børn. To af mine egne, en 'halvdatter', Maschas datter, og så havde jeg også god kontakt til en ekskærestes børn, så der var måske fire-seks børn i huset,« remser han op.

Da hans egne børn flyttede hjemmefra, og han ikke længere var kæreste med Mascha Vang, var han pludselig helt alene.

»Det var fandeme hårdt at gå fra at være forsørger og have travlt til bare at være mig selv i et stort hus.«

Andreas Bo med sin kæreste Katrine til 'Zulu Comedy Galla 2020'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Andreas Bo med sin kæreste Katrine til 'Zulu Comedy Galla 2020'. Foto: Martin Sylvest

Han havde sammen med Mascha Vang overvejet at købe et hus og solgte derfor sit gamle, men da de så ikke var kærester længere, flyttede han i stedet midlertidigt ind i en fremlejet lejlighed og købte en grund, hvor han ville bygge et hus til sig selv.

»Det var tænkt som en ungkarlehybel ned til vandet, hvor jeg regnede med, at jeg skulle blive gammel og sidde med en kat,« fortæller han med et smil.

Og så var det altså, at hans kæreste, Katrine, kom ind i billedet, og han skulle gøre op med sig selv, om han var klar til at starte forfra med småbørn i huset.

»Jeg kom frem til, at jeg jo er sindssygt glad for min kæreste, og så er det også bare nogle lækre unger. Jeg glæder mig til, at vi kan rykke ind i det nye hus. Jeg tror ikke, jeg kan fungere, uden at der er noget, jeg skal, og at der er børn omkring mig,« fortæller han.

Kæreste-jokes

Historien er ikke med i hans nye show, men aldersforskellen har han fået meget sjov ud af, fortæller han lokkende om sin efterårsturné.

»Vi snakkede for nylig om en sag. Jeg kan ikke huske, om det var Venstre eller Socialdemokratiet, men der var nogen, der havde optaget noget fra et lukket møde og brugt det i pressen. Så sagde jeg til min kæreste, at det var lidt ligesom 'Watergate'-skandalen. Der var hun helt sort i blikket. 'Watergate?'« fortæller han med et grin.

»Hun har leveret et helt kvarter til showet.«

»Vi har jo derudover masser af ting til fælles. Musikmæssigt gik hun for eksempel i stå i 90'erne, så når vi kører til Jylland, hører vi masser af 90'er-musik.«

Andreas Bo. Foto: Pressefoto Vis mere Andreas Bo. Foto: Pressefoto

Sidst Andreas Bo var turnéaktuel, lagde han premieren på sin 50-års fødselsdag, så han slap for den store runde fejring.

Derudover har han slet ikke haft tid til at tænke over, at han har rundet et skarpt hjørne, da han konstant har været omringet af børn og haft travl med en karriere, der fik luft under vingerne, da han som 43-årig i 2010 kom med i TV 2's populære sketchshow 'Live fra Bremen'.

»Jeg har altid haft kærester med små børn og hver dag fået stukket en telefon i hovedet med nye ting, jeg har skullet forholde mig til. Så fik jeg jo også mit gennembrud i en relativt høj alder, så jeg har slet ikke haft tid til at tænke på, at jeg er en mand på 50.«

Han har også i de seneste par år fået ungdommelig inspiration ved at medvirke i tv-serien 'GG Horsens', hvor han spiller sammen med langt yngre YouTube-stjerner som Albert Dyrlund og Morten Münster.

Vil ikke være en gammel, sur mand

»De er nogle super søde drenge, der virkelig har fart på. Jeg har jo været kæreste med en blogger, og jeg kunne se det samme i hendes øjne, når der var noget, der kunne være et 'insta-moment'. Så begyndte hun at tænke i arbejde,« fortæller han.

»Det er det samme med de her drenge, der hele tiden tænker i, om det kan bruges som et opslag, en video eller noget andet, der kan genere likes,« tilføjer han.

»Mit management siger også hele tiden, at jeg skal lægge mere op, og jeg synes da også, jeg er kommet efter det.«

Andreas Bo under optagelserne til tv-serien 'GG Horsens'. Foto: Wasabi Film Vis mere Andreas Bo under optagelserne til tv-serien 'GG Horsens'. Foto: Wasabi Film

I sit nye show 'Skarp' har Andreas Bo blandt andet fokus på debatkulturen på sociale medier. Her han heller ikke lyst til at ryge i fælden som en gammel mand, der synes, at alting går for stærkt.

»Jeg laver sjov med vores adfærd på sociale medier med mig selv som en elefant i en glasbutik. Så kan man sige: 'Andreas, du er 53, det er ikke din generation', men det er det jo. Da jeg lavede Cirkusrevyen, blev Myspace udkonkurreret af Facebook. Jeg var med fra starten.«