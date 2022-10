Lyt til artiklen

De fleste plejer at tage bilen, når de skal i sommerhus. Det behøver Andreas Bo ikke.

Den 55-årige komiker har nemlig ifølge Se og Hør købt et sommerhus til 4,8 millioner kroner i 'baghaven' af den grund, han de seneste år har bygget på direkte ned til Køge Bugt.

»Min kæreste og jeg vil gerne have et sommerhus, men vi gider ikke, hvis vi skal køre for langt for at slå græs, male og slå hæk,« fortæller Andreas Bo jokende til ugebladet.

Andreas Bo har længe kæmpet med at få bygget på sin oprindelige grund.

Andreas Bo Pedersen har nu to grunde ned til Køge Bugt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Andreas Bo Pedersen har nu to grunde ned til Køge Bugt. Foto: Bax Lindhardt

Han afslørede i sommer overfor Her&Nu, at han og kæresten Katrine skal giftes på stranden foran deres hjem 1. juli til næste år - og det er også en del af forklaringen på, at han nu udvider med sommerhuset på nabogrunden, forklarer han til Se og Hør.

Arbejdsmæssigt har Andreas Bo i år været på turné med one-man showet 'Skarp'.

Han blev derudover for nyligt præsenteret som en del af Københavns Tivolis kommende sommerrevy, hvor han skal spille sammen med blandt andre Lisbet Dahl og Linda P.

