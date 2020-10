Andrea Vagn Jensen bragede frem i danskernes tv-stuer i slut 90'erne og opnåede landsdækkende opmærksom. Men hjemme i privaten kæmpede skuespilleren med efterveerne af rollen.

For på daværende tidspunkt – og i tiden efter – havde Andrea Vagn Jensen svært ved at anerkende sin egen præstation i TV 2-serien 'Strisser på Samsø'.

Eksempelvis har hun aldrig set samtlige afsnit af serien på grund af sin egen selvkritik.

Det siger hun i et interview med Hendes Verden.

Andrea Vagn Jensen og Lars Bom havde hovedrollerne i 'Strisser på Samsø'.

»Jeg er enormt selvkritisk, og jeg var ikke tilfreds med det, jeg lavede. Jeg syntes, det var en lorterolle, og jeg spillede ad helvede til, så jeg var bestemt ikke sådan selvfed omkring 'Strisser på Samsø',« forklarer den 55-årige skuespiller.

Andrea Vagn Jensen ved godt, at hun selv opnåede stor anerkendelse – og ikke mindst opmærksomhed – for rollen som sekretæren Ulla Snedker i serien.

I et tidligere interview har hun også beskrevet, at det var voldsomt pludselig at blive 'folkedarling'.

Men over for Hendes Verden forklarer hun videre, hvordan rollen dengang føltes som en stopklods.

Andrea Vagn Jensen.

»Efter jeg havde været med i den serie, kunne jeg gå ned ad Blågårdsgade og ikke vide, om folk smilede til mig, fordi jeg så sød ud, eller fordi de havde set mig i tv. Det var et tab for mig. Så farvede jeg håret mørkt, for at ingen skulle genkende mig.«

»Jeg tror måske, den rolle blokerede for nogle andre fede ting, og jeg ved, at jeg på et tidspunkt ikke blev brugt af DR – som ellers havde meget større budgetter – fordi jeg havde medvirket i den TV 2-serie.«

Når det så er sagt, understreger Andrea Vagn Jensen, at hun ikke skal brokke sig. For som hun selv siger, så har hun alligevel kunne leve af sit virke i 31 år.

'Strisser på Samsø' blev sendt fra 1997 til 1998.

Derudover har Andrea Vagn Jensen blandt andet været på rollelister i 'Klassefesten'-filmene, tv-julekalenderen 'Jesus og Josefine' samt 'Badehotellet'.