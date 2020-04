Trods en lettere sløv start tyder alt på, at succeshistorien om Rudolph Care fortsætter.

Folk har nemlig stadig smag for Andrea Elisabeth Rudolphs økologiske og bæredygtige skønhedsprodukter, og millionerne vælter ind.

Det fremgår af virksomhedens netop offentliggjorte årsregnskab fra 2019. Et regnskab, der er fyldt med grønne tal.

Rudolph Care, som den tidligere tv-vært er direktør for, leverede sidste år et overskud på 16,7 millioner kroner før skat, hvilket svarer til 12,9 millioner kroner, når skattefar er betalt.

Det er en stigning på intet mindre end 2,5 millioner efter skat, hvis man sammenligner med året før.

'Årets resultat betragtes som meget tilfredsstillende,' lyder sammenfatningen da også i ledelsesberetningen.

Siden 2018 er virksomhedens egenkapital desuden steget med over otte millioner kroner og ligger nu på 33 af slagsen.

Alt i alt lader det altså til, at Andrea Elisabeth Rudolph traf en profitabel beslutning, da hun valgte at søge væk fra vært-stien og i stedet satse på en karrierevej belagt med skønhedsprodukter.

Sammen med Christiane Schaumburg-Müller og Claus Elming var Andrea Elisabeth Rudolph i to sæsoner vært på 'Vild med dans'. Foto: Camilla Rønde Vis mere Sammen med Christiane Schaumburg-Müller og Claus Elming var Andrea Elisabeth Rudolph i to sæsoner vært på 'Vild med dans'. Foto: Camilla Rønde

Eventyret om Rudolph Care startede i 2006, da Andrea Elisabeth Rudolph var gravid med sit første barn og fik taget en simpel blodprøve. Blodprøven var en del af en Greenpeace-kampagne, der skulle sætte fokus på kemikalier.

Og Andrea Elisabeth Rudolphs resultat var foruroligende: Hun var den af de otte deltagere med mest uønsket kemi i blodet – og store dele heraf stammede fra de skønhedsprodukter, der ellers skulle have gjort hende så godt.

Således blev grundstenene til Rudolph Care lagt, og i 2009 kunne den tidligere tv-vært præsentere sin nye levevej.

De første år var virksomhedens regnskaber præget af røde tal på bundlinjen, men efter fire år kunne den endelig præsentere sorte tal, da den var gået i nul.

Men med den lykkelige nyhed kom også en dårlig:

Akkurat som virksomheden var oven vande, røg Andrea Elisabeth Rudolph ned i mørkets dyb. Hun gik ned med stress og måtte sygemelde sig.

Noget, der gik op for hende, da hendes ægtemand, Claus Møller Jakobsen, en dag i 2013 konfronterede hende med en liste, som han havde printet ud fra nettet.

Listen viste en lang række symptomer på stress. Og modvilligt måtte Andrea Elisabeth Rudolph erkende, at hun kunne krydse af ved adskillige af punkterne.

Andrea Elisabeth Rudolph og ægtemand Claus Møller Jakobsen her fotograferet sammen i 2014. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph og ægtemand Claus Møller Jakobsen her fotograferet sammen i 2014. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Jeg havde besty­relsesmøde dagen efter, og Claus sagde, at jeg skulle fortælle dem det, men jeg syntes, det var så pinligt. Jeg var så flov over det. Var JEG blevet ramt af stress? Jeg forstod det ikke.«

»Jeg begyndte at tudbrøle inden bestyrelsesmø­det, og jeg tænkte, hvor er det typisk kvindeagtigt at begynde at græde. Jeg var SÅ træt af det,« har Andrea Elisabeth Rudolph tidligere fortalt til Alt for damerne.

Da hun atter kom på benene, havde hun dog lært en vigtig lektie: Hun behøvede ikke klare alting selv.

De seneste år har virksomheden ansat flere medarbejdere. I 2019 gik Rudolph Care fra at have 12 til 17 fuldtidsansatte.

I flere år var Andrea Elisabeth Rudolph vært på Radio 100 FM's 'Morgenhyrderne' sammen med Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer. Sidstnævnte her på blokfløjte. Foto: Maria Hedegaard Vis mere I flere år var Andrea Elisabeth Rudolph vært på Radio 100 FM's 'Morgenhyrderne' sammen med Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer. Sidstnævnte her på blokfløjte. Foto: Maria Hedegaard

Men hvad så med 2020? Mange virksomheder lider i disse dage enorme tab på grund af den højaktuelle corona-krise.

Hos Rudolph Care A/S holder man dog modet oppe og fortsætter arbejdet for at blive endnu mere bæredygtig.

'Effekten af covid-19-krisen gør det vanskeligt at vurdere forventningerne til 2020, men ledelsen føler sig overbevist om, at der vil blive realiseret et tilfredsstillende resultat.'

'Der er ikke herudover fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten,' lyder det slutteligt i den optimistiske ledelsesberetning.