Selvom Andrea Elisabeth Rudolph blev erklæret kræftfri for halvanden måned siden, er hun ikke fuldstændigt på højkant efter sin strålebehandling.

Derfor er hun glad for, at hun har Natasja Crone og Louise Wolff ved sin side, når hun lørdag aften er vært på 'Knæk Cancer Live'.

En af bivirkningerne fra behandlingen for hendes brystkræft er nemlig, at hun kan blive overmandet af en ekstrem træthed fra det ene øjeblik til det andet.

Og trætheden er ligeglad med, at hun står på scenen til et liveshow og skal yde sit allerbedste.

Andrea Elisabeth Rudolph, Natasja Crone og Louise Wolff, værter på 'Knæk Cancer Live' 2021. Foto: Marie Hald/TV 2 Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph, Natasja Crone og Louise Wolff, værter på 'Knæk Cancer Live' 2021. Foto: Marie Hald/TV 2

»Det, der redder det, er, at jeg står med to fantastiske medværtinder. De er ekstremt professionelle, og jeg ved, de har mig, hvis jeg må kaste håndklædet i ringen. Jeg er som en kolibri; hvis jeg ikke har mere, så har jeg ikke mere, så jeg er spændt på, om jeg kan holde til det. Vi planlægger programmet, og så kan der ske ændringer undervejs,« siger hun til Billed-Bladet.

Andrea Elisabeth Rudolph fortalte offentligheden om sin kræftdiagnose i februar.

Det var blot en måned, efter hun havde følt lidt irritation ved sin armhule og en aften fandt en knude på størrelse med en vindrue. Herefter lod hun fingrene vandre og fandt endnu en aflang knude.

Heldigvis havde kræften ikke spredt sig, og efter kemo- og strålebehandling kunne hun for halvanden måneds tid siden erklæres kræftfri.

Foruden at være tv-vært er Andrea Elisabeth Rudolph stifter af hudplejefirmaet Rudolph Care.

Men efter diagnosen måtte hun trække sig som daglig leder.

Foreløbig har hun ikke overblik over, om hun vender tilbage.

»Jeg har ikke været der siden februar, hvor jeg gik grædende hjem fra et bestyrelsesmøde, fordi mit hoved ikke kunne rumme mere. men jeg har et stærkt team, og de har kørt det mindst lige så godt, som vi plejer. Jeg er meget taknemmelig for dem, og det har været privilegeret, at jeg har fået fred til at være syg. Det har givet en masse ro,« siger hun til Billed-Bladet.