»Jeg har den dejligste familie, de bedste venner og et stærkt team tæt omkring mig hele vejen,« lød det tidligere onsdag fra Andrea Elisabeth Rudolph, da hun på Instagram berettede om sin kræftdiagnose.

Kommentarsporet under opslaget er et vidnesbyrd om, at hun har ret. At hun har gode mennesker omkring sig. Og mange af dem.

Således er det, siden hun lagde opslaget om brystkræften op, decideret væltet ind med kærlige beskeder.

Medina, Mads Steffensen, Johanne Schmidt Nielsen, Jesper Binzerm Pernille Rosendahl, Mille Dinesen, Le Gammeltoft, Jacob Riising, Sus Wilkens, Neel Rønholt, Thomas Helmig, Stephania Potalivo …

Listen over personer, der sender kærlige og varme tanker i den 44-årige altmuligkvindes retning, er nærmest uendelig.

»Kærlighed, råstyrke og al tænkelig medvind til dig og din familie,« byder Sofie Linde ind, og model og DJ Emilie Lilja stemmer i:

»Stakkels kræft – den aner slet ikke, hvilken sindssyg, sej og stærk kvinde den har sat sig i. Alle mine tanker og kærlighed til dig og din familie. Du har den her, Andrea.«

På to timer har flere end 2500 personer sendt en kærlig hilsen afsted i kommentarsporet til opslaget, der har fået mere end 7000 likes.

Utallige ønsker den tidligere 'Vild med dans'-vært god bedring med den kræftsygdom, der har vendt hendes 2021 på hovedet.

Knuden, der gav hende en mistanke om, at noget var galt, fandt hun under sin arm for fire uger siden.

En uge senere fik hun diagnosen. Kræft. I brystet og i et par lymfer under armen.

»Det blev jeg selvfølgelig ked af og chokeret over. Det havde jeg ikke regnet med,« forklarer Rudolph Care-stifteren i sit opslag.

Hun uddyber, at hun allerede har fået sin første kemobehandling. At hun er ved godt mod og fuld af tro på, at hun nok skal klare den.

Det vil kræve energi, og det betyder, at hun vil arbejde mindre i sin ansigtspleje- og cremevirksomhed og tilbringe mere tid med familien.

»Hos Rudolph Care fortsætter alle aktiviteter fuldt ud dedikeret med mig på sidelinjen – det har teamet gjort før, og det kan de sagtens gøre igen.«

»Jeg håber, at min familie og jeg kan opretholde så normal en hverdag som muligt. Derfor betyder det meget for mig, at folk omkring os opfører sig helt som de plejer,« skriver hun.