Andrea Elisabeth Rudolph siger, at en tur til Frankrig med datteren, der er blevet 13 år, er en af sommerens helt særlige oplevelser.

»Hun er tretten, og det er en vigtig tid, at være der for hinanden,« siger Rudolph og uddyber:

»Det er en vigtig tid for mig at være tæt på hende. Det der med at have nogle gode snakke. Der sker jo alt muligt, når man er tretten og derefter.«

Sådan siger kendissen, som er tidligere 'Vild med dans'-vært og er skaber af en succesfuldt serie af skønhedsprodukter.

Andrea Elisabeth Rudolph fortæller, at hun og datteren var afsted i fem dage. Her havde de muligheden for at have god tid med nærvær.

»Min datter har ekstremt mange søskende. Det er fantastisk, når vi er sammen, allesammen, men så er det også dejligt at være sammen én og én lidt ad gangen,« fortæller iværksætteren.

Sommerferien varer helt til august for kendissen, og hun nyder den til fulde. Den er så god, at hun har svært ved at komme på nogle dårlige ting, hun skulle have oplevet.

»Altså der var da en regnvejrsdag, hvor jeg begyndte at tænke, at nu måtte det (regnen, red.) godt stoppe.«

Til Alt For Damerne afslørede Rudolph tidligere på året, at hun gik ned med stress i en periode, hvor det ellers gik godt med både arbejde og familielivet. Hun tog vigtige lektier med sig videre og har lært at stoppe op, når det hele bliver for presset, fortæller hun til magasinet.

Til 'Musik i lejet' er 'Rudoplh Care' samarbejdspartner, og Rudolph fortæller, hun er helt pjattet med festivalen. Nok hendes 'yndlings' siger hun og forklarer det blandt andet med søde mennesker og en smuk beliggenhed.

Resten af ferien skal bruges sammen med familien, og der er ikke de helt store planer.

»Vi tager det bare en dag ad gangen,« siger Rudolph til B.T. Hun har tre børn, og så har manden Claus Møller Jakobsen, foruden parrets fælles børn, to fra et tidligere ægteskab.