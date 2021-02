Andrea Elisabeth Rudolph har fået brystkræft.

Det har hun lavet et opslag om på sin Instagram-profil, hvor hun I en video fortæller om den ulykkelige nyhed.

»Mit 2021 bliver noget anderledes, end jeg først havde forestillet mig. Jeg har fået konstateret brystkræft, og der venter mig derfor et halvt til et helt år, hvor jeg skal arbejde meget mindre og bruge min energi på at blive rask og være sammen med mine børn,« skriver hun i opslaget under videoen og fortsætter:

»Jeg har den dejligste familie, de bedste venner og et stærkt team tæt omkring mig hele vejen. Det betyder alt, og jeg har en stærk tro på, at jeg kommer godt igennem det her – både klogere og stærkere.«

I opslaget skriver hun, at hun ikke ønsker, at videoen bliver delt, og derfor har B.T. ikke delt hendes opslag i artiklen.

I videoen forklarer hun, at hun havde fundet en knude under sin ene arm for fire uger siden, og en uge senere fik hun konstateret kræft.

Udover en kræftknude i brystet, så har hun også kræft i et par lymfer under armen.

»Det blev jeg selvfølgelig ked af og chokeret over. Det havde jeg ikke regnet med,« forklarer den tidligere 'Vild med dans'-vært.

»Jeg har allerede fået kemo, jeg har fået min første kemobehandling i torsdags, og jeg synes, det gik godt,« siger hun og lover at kæmpe og få skaffet kræften af vejen.

Samtidig sender hun en opfordring til kvinde om at holde øje med deres kroppe og især brysterne, da hver niende kvinde bliver ramt af brystkræft.