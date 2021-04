1,1 million kroner har iværksætter og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph samlet ind til Kræftens Bekæmpelse. Det har taget én dag, og der er stadig fem dage tilbage.

»Hun har overgået alt, hvad der tidligere har været af online indsamlinger,« siger Finn Christensen, der er projektleder på Kræftens Bekæmpelses landsindsamling, der blev skudt i gang søndag.

44-årige Andrea Elisabeth Rudolph fortalte 24. februar i år sine følgere på Instagram, at hun lider af brystkræft. Fire uger forinden havde hun fundet en knude under sin ene arm, og da det viste sig at være kræft, kom hun hurtigt i kemobehandling. På Instagram skrev hun søndag formiddag:

'Da jeg fik konstateret kræft, var jeg ved at dø af skræk. Jeg blev bange for, at jeg skulle herfra, og at jeg skulle forlade mine børn og min familie. Ingen skal miste sin mor eller far eller sine børn eller venner til den lorte sygdom. Derfor samler jeg ind.'

Finn Christensen, Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse Vis mere Finn Christensen, Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Planen for hendes indsamling, der udgør en del af Kræftens Bekæmpelses landsindsamling, var at samle 100.000 kroner ind. Det syntes Finn Christensen var meget ambitiøst.

Han var i tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre. Men han måtte æde sine ord igen.

Søndag aften lød beløbet på over 800.000 kroner, og allerede mandag formiddag var der kommet 1,1 million ind på Andrea Elisabeth Rudolphs indsamlingskonto.

»Det er helt tosset, den bliver ved med at vokse. Det er fantastisk, at så mange bakker op,« siger han i en meget glad tone.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Elisabeth Rudolph (@andrearudolph)

Andrea Elisabeth Rudolph delte søndag aften nyheden om de over 800.000, der var samlet ind.Her takker hun alle, der har bidraget.

»I tror, det er løgn, sammen har vi samlet 869.000 ind i dag. Jeg har grinet og grædt. Det er sindssygt. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er samlet ind bare her på min indsamling,« siger hun i en video på Instagram, mens hun tager sig til hovedet af bare begejstring.

Andrea Elisabeth Rudolphs indsamling – og Kræftens Bekæmpelses landsindsamling – fortsætter helt frem til 18. april, så mon ikke, hun kommer langt over den million, hun allerede har samlet ind.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Andrea Elisabeth Rudolph uden held.