P3-værten Anders Stegger og kæresten Pia er allerede forældre til en lille pige, og nu venter parret endnu et barn.

Det afslører radioværten i podcasten 'Farmænd'.

»Vi skal jo have nummer to i øvrigt. Men vi har ikke fundet ud af kønnet endnu,« siger Anders Stegger i podcasten og fortæller, at nakkefoldsscanningen gav et positivt resultat.

P3-værten sidder i studiet med de to Farmænd-værter Jasper Ritz og David Mandel, og de ønsker straks Anders Stegger tillykke med den dejlige nyhed.

Gallapremiere tirsdag aften d. 19. januar 2016 i Grand biografen på filmen The Revenant med bl.a. Leonardo diCaprio. Her ankommer Anders Stegger. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gallapremiere tirsdag aften d. 19. januar 2016 i Grand biografen på filmen The Revenant med bl.a. Leonardo diCaprio. Her ankommer Anders Stegger. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Herefter falder snakken på, hvor mange børn radioværten drømmer om, og her løfter han sløret for, at det mest realistiske tal nok er tre, selvom han faktisk godt kunne drømme om flere.

Problemet er dog - ifølge Anders Stegger - at man bliver nødt til at køre i en grim bil, hvis man får fire børn eller derover.

Parrets datter, som de fik i 2016, hedder Nola.

Anders Stegger er vært på P3-programmet Stegger & Toft, hvor han sammen med kollegaen Julie Toft introducerer lytterne til dagens væsentlige nyhedshitorier.