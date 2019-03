Radioværten Anders Stegger og kæresten Pia er fredag blevet forældre til en pige.

Det bekræfter han selv over for B.T.

30-årige Anders Stegger, der tidligere var radiovært på det populære P3-program 'Stegger & Toft', danner par med journalist Pia Glud Munksgaard.

De har i forvejen datteren Nola, der er to et halvt år gammel.

Gallapremiere tirsdag aften d. 19. januar 2016 i Grand biografen på filmen The Revenant med bl.a. Leonardo diCaprio. Her ankommer Anders Stegger. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gallapremiere tirsdag aften d. 19. januar 2016 i Grand biografen på filmen The Revenant med bl.a. Leonardo diCaprio. Her ankommer Anders Stegger. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Parret har desuden allerede fundet et navn til den nyfødte pige.

»Hun skal hedde Molly,« fortæller Anders Stegger.

Det var tilbage i oktober sidste år, at den tidligere radiovært afslørede, at der var endnu en lille én på vej.

Det skete i podcasten 'Farmænd', hvor Jasper Ritz og David Mandel er værter.

Vis dette opslag på Instagram ...på Stegger og Toft. Derfor lukker programmet også. Julie bliver, men jeg stopper, fordi jeg skal være far igen og det dur ikke med de arbejdstider og 2 børn. Jeg bliver på P3 og skal lave noget andet. Julie får en ny medvært og laver et nyt program om eftermiddagen. Det har været en kæmpe fornøjelse og jeg kommer til at savne at være i radioen hver dag med verdens bedste lyttere Sidste sender er på torsdag. Et opslag delt af Anders Stegger (@andesteg) den 25. Feb, 2019 kl. 7.52 PST

Tilbage i februar afslørede Anders Stegger, at radioprogrammet 'Stegger & Toft' på P3 lukker og slukker.

Det skete via et opslag på hans Instagram:

'Julie bliver, men jeg stopper, fordi jeg skal være far igen, og det dur ikke med de arbejdstider og to børn. Jeg bliver på P3 og skal lave noget andet,' skrev Anders Stegger.

Den 30-årige radiovært har været på P3 i adskillige år. Før 'Stegger & Toft' var han medvært på 'Go' Morgen P3', som han startede på tilbage i 2014.