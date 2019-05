Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

Anders Samuelsen er partileder for Liberal Alliance, og i dag er det hans frokost, vi skal se.

Det blev til en hurtig frokost på kontoret, mens han fik lavet noget arbejde.

Det var tiltrængt at sidde lidt ned - han har nemlig været fuldt beskæftiget det meste af dagen.

Hvad er der på billedet?

»En salat to-go fra Snapstinget på Christiansborg. En form for kålsalat, tror jeg det var. Den var lavet på forhånd, da buffeten desværre var lukket ned.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Jeg går ret meget op i kost og har i en periode også været vegetar. Lige nu er jeg meget optaget af at spise masser af grønt, æg og kød. Sådan lidt paleo-agtigt uden at være manisk. Det kan godt være svært at leve op til i en travl valgkamp.«

Hvad har du lavet i dag?

»I dag har jeg været med i to radioprogrammer på DR, givet et interview til Berlingske og skal senere til min kreds, hvor jeg først har et oplæg om LA's økonomiske politik, og senere skal jeg til debat på Birkerød Gymnasium.«

Hvad er din livret?

»Stegt flæsk med persillesovs.«

Hvad er din score-ret?

»Uden tvivl tarteletter.«