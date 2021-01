Siden den tidligere udenrigsminister og leder af Liberal Alliance – Anders Samuelsen – med tårer i øjnene vinkede farvel til politik efter et skuffende folketingsvalg for halvandet års tid siden, har der været forholdsvis stille om ham.

Men nu har han fået et nyt job.

Det bekræfter han over for erhvervsmediet Finans.

Han er blevet administrerende direktør i iværksættervirksomheden UV Medico, der ifølge mediet har oplistet et formål, som lyder: 'At drive virksomhed med produktion og salg af lyssystemer og udstyr til sterilisering og desinfektion i sundhedssektoren'.

Det dækker over, at virksomheden blandt andet ønsker at udvikle såkaldt farUV-lys, der kan bruges til at dræbe bakterier og virus – såsom coronavirus.

Til Finans fortæller Anders Samuelsen, at han blev kontaktet af virksomheden, der blev stiftet i foråret 2020, da den havde brug for rådgivning:

»Jeg har arbejdet sammen med en række virksomheder efter politiktiden, og UV Medicos projekt er det mest spændende, jeg har set. Siden har det hele udviklet sig, og nu er jeg blevet direktør,« siger han.

Udover at være administrerende direktør for virksomheden fortsætter Anders Samuelsen også sideløbende i sin egen rådgivningsforretning.