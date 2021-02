Liberal Alliances tidligere leder er blevet far for tredje gang.

Det skriver Anders Samuelsen selv på de sociale medier.

»Livet er smukt. Tak min elskede. Velkommen søde dreng,« skriver den 53-årige Samuelsen på Facebook.

Opslaget er fulgt af et billede af far og søn, og politikeren deler også flere andre skud fra privaten, hvor han og hans kæreste, Christina Sunn, fejrer den lille ny.

På Instagram fortæller han, at den lille dreng – som han kalder »kærligheds-drengen« – kom til verden 21. februar.

»Christina er i dag blevet mor for første gang og jeg er blevet far for tredje gang.«

»Lige nu er jeg så fyldt med dyb taknemmelighed og beundring over min elskedes overmenneskelige indsats, det fantastiske, omsorgsfulde og professionelle personale på Rigshospitalet og den dybeste taknemmelighed overfor at få muligheden for at opleve dette under.«

Da Samuelsen i efteråret afslørede graviditeten, skete det også på de sociale medier, hvor han postede et billede af den vordende mor med en kæmpe skydeskive på babybulen.

»Hvad var chancen lige for det? 0,5 procent Men et pletskud er et pletskud,« skrev han dengang om graviditeten.

»Hvad var chancen lige for det? 0,5 procent Men et pletskud er et pletskud,« skrev han dengang om graviditeten.

Anders Samuelsen har været sammen med 45-årige Christina Sunn siden 2019, og den lille dreng er altså parrets første fælles barn.

Den liberale politiker har to sønner fra et tidligere forhold.

Anders Samuelsen er tidligere formand for Liberal Alliance og var Danmarks udenrigsminister fra 2016 til 2019 i VLAK-regeringen under Lars Løkke Rasmussen.

Efter LA's katastrofevalg i 2019 trak han sig som partiformand og gav stafetten videre til Alex Vanopslagh.

Han har netop fået nyt job som administrerende direktør i iværksættervirksomheden UV Medico.