De fandt hinanden på P3, hvor de opnåede skyhøje lyttertal, hæder og ære.

Senere kastede de sig ud i en pardans i podcastens univers, men efter tre år - præcis - er det nu slut.

Anders Breinholt og Anders Lund Madsen har valgt at stoppe 'Anders & Anders podcast'.

Det meddeler de på Facebook.

Som ordlyden indikerer kan det ikke udelukkes, at de to navnebrødre en dag genoptager podcasten og dermed kaster sig ud i lave det 105. afsnit.

Indtil videre er det blevet til 104 afsnit, under de tre år 'Anders & Anders podcast' har eksisteret.

De gik i luften den 1. september 2016 og lå mindre end 24 timer efter udgivelsen nummer et på iTunes.

Podcasten blev set som en videreførelse af radioprogrammet 'De Sorte Spejdere', der blev sendt første gang på P3 i 2015 og sidste gang på i 2008.

De to værter kaldte selv programmet "et musikalsk talkshow", som da det toppede popularitetskurven havde omkring en mio. lyttere hver uge.

På Facebook begræder fans podcastens endeligt og skriver, at de kommer til at savne de to Anders'er.

'Tak for en super sjov podcast. I bliver savnet. Hvor har der været mange gode stunder med jer i ørerne - Bilkaepisoden er en absolut favorit,' skriver Trine Holm Erichsen.

'Dejligt at høre fra jer. Tak for mange gode timer i jeres selskab. Jeg glæder mig til vi lyttes ved igen,' skriver Rikke Svanemus.

'Øv, men mange tak for mange timers godt selskab. Det har været yderst morsomt. Håber at I vender tilbage igen,' lyder det fra Glennie Krogsdahl Nygaard Olsen.