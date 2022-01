Et navn gik igen og igen til årets Robert-nomineringer: Anders Matthesen. Ikke færre end otte gange blev det nævnt.

Han er glad, siger han. Men anerkendelse har han allerede fået »så hatten passer for resten af livet«.

Syv af den 46-årige komiker og filmmagers nomineringer er for biografhittet 'Ternet Ninja 2', som han selv har skrevet, instrueret og lagt stemme til. Men den sidste og ottende nominering er alligevel lidt særlig.

Den er nemlig som Årets mandlige birolle for rollen som Psyko-Bo i den nye danske HBO-serie 'Kamikaze'. For skuespillet er »noget andet, lidt følsomt for mig«, forklarer Anders Matthesen.

Anders Matthesen har hovedrollen i brødrene Avaz' kommende dramafilm 'Toscana'. »Det er jeg meget spændt på, for det er i hvert fald noget heeelt andet, end hvad jeg plejer at lave,« fortæller Anders Matthesen. Vis mere Anders Matthesen har hovedrollen i brødrene Avaz' kommende dramafilm 'Toscana'. »Det er jeg meget spændt på, for det er i hvert fald noget heeelt andet, end hvad jeg plejer at lave,« fortæller Anders Matthesen.

»Jeg har i mange år haft ønske om at lave mere skuespil og gået til en obskur mængde prøvefilmninger og castinger for at komme i betragtning til forskellige roller,« uddyber komikeren, der nyder planløst at prøve sig selv af som skuespiller.

Den nye 'udebane' er dog kun et af de mange jern, den 46-årige komiker har i ilden.

Han har lige startet en podcast, han sidder og forsøger at skrive på en 'Ternet Ninja 3', han venter svar på forskellige prøvefilmninger som skuespiller, han skal snart ud og afprøve nyt stand up-materiale, og inden længe kan man se ham i hovedrollen i brødrene Avaz' nyeste film 'Toscana'.

Men Anders Matthesen gad godt arbejde endnu mere, siger han med et grin.

Han synes, at han holder »rigeligt fri« og »alt for meget ferie«, hvilket han ellers aldrig tidligere har gjort.

»Når man har unger, der går i skole, så får man jo nogle tidspunkter, hvor man måske ikke får fri, men i hvert fald får muligheden for eller er nødt til at lukke computeren. Der er tre unger hjemme, der gerne vil have noget mad, og som gerne vil have noget samvær,« forklarer han.

»Det varer jo ikke længe, så skal vi have vinterferie også! Det er også hyggeligt, men jeg er nok bedst tilpas med arbejde,« tilføjer han med et grin.

Privat er Anders Matthesen gift med Cemille Rosenberg, som han har sønnen Spencer på 10 år med. Derudover har Cemille, der til daglig arbejder som Matthesens manager, to børn fra et tidligere forhold. Den sammenbragte familie bor i en villa på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Privat er Anders Matthesen gift med Cemille Rosenberg, som han har sønnen Spencer på 10 år med. Derudover har Cemille, der til daglig arbejder som Matthesens manager, to børn fra et tidligere forhold. Den sammenbragte familie bor i en villa på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

For Anders Matthesen kommer ikke uden om, at tilværelsen som familiefar har rykket op i hans arbejdsliv og den måde, han går til det på.

Han har den 10-årige søn Spencer med konen og manageren Cemille, og derudover bor hendes to børn fra et tidligere forhold også i familiens hjem på Frederiksberg.

»Da ungerne kom, var jeg også godt klar over, at jeg ikke kunne sidde og give den som boheme med en flaske rødvin hver nat og skrive standup til klokken otte om morgenen, det går bare ikke, vel,« forklarer Matthesen.

I stedet for at sidde i timevis foran computeren er han med årene i stedet blevet mere effektiv og strategisk. Roligt afventende på, at energien, tiden eller mulighederne kommer.

»Så kan jeg måske gå i Zoologisk Have med tre børn og en trækvogn og så 'skrive', imens jeg går der og kigger på det hele,« eksemplificerer han.

Når der så er ro på igen, finder han computeren frem og noterer ned. Tillært og underbygget af års erfaring – og »af bitter nød«.

Under coronanedlukningen kunne Anders Matthesen ikke komme ud og optræde, så i stedet skrev han den ironiske selvhjælpsbog 'Livsstil er en livsstil' under navnet A. Matthesen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Under coronanedlukningen kunne Anders Matthesen ikke komme ud og optræde, så i stedet skrev han den ironiske selvhjælpsbog 'Livsstil er en livsstil' under navnet A. Matthesen. Foto: Linda Kastrup

For arbejdshesten Anders Matthesen afprøver hele tiden sine egne grænser – for sin egen og sit publikums skyld.

»I stedet for bare at sidde og trykke på copy-paste og lave det samme lort hver dag, så vil jeg gerne investere mig selv, risikere mig selv og lægge røven i klaskehøjde og prøve noget, hvor isen er glat. Det er sjovere at se på for folk,« slutter komikeren.