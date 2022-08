Lyt til artiklen

Anders Matthesen har haft en fantastisk uge på Smukfest.

Den 47-årige komiker ankom onsdag til Skanderborg med sin familie, hvor de i løbet af ugen fik set en masse forskellige koncerter og søndag eftermiddag sluttede han så af med selv at optræde på den store Bøgescene foran et usædvanligt stort søndagspublikum.

»Det var et ret godt fremmøde. Det var fedt. Jeg synes, det gik godt,« lyder det fra Anders Matthesen, da B.T. møder ham kort efter, han er kommet ned fra scenen.

Han har torsdag premiere på sit nye onemanshow 'Jokes – fra en hvid, straight mand', og det var netop en god, stor bid fra det show, som han optrådte med på Smukfest, hvor han undervejs skulle vænne sig til, at det foregik udendørs i dagslys, hvor det er sværere at afkode publikum end til et 'normalt' indendørs standup show.

Anders Matthesen på Smukfest 2022. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Anders Matthesen på Smukfest 2022. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er jo federe at optræde, når det er mørkt og aften, og folk har fået lidt at drikke fremfor, at de står i regnslag og bøllehat,« forklarer han med et smil.

Men han synes også, det er fedt at optræde på Bøgescenen, så selvom han er en smule selvkritisk, så kunne han undervejs godt se og høre, at folk var glade, så alt i alt var det en god afslutning på festivalen, som i de første par dage gav helt nye festivaloplevelser.

For selvom Anders Matthesen er kommet meget på Smukfest gennem årene, er det først i nyere tid, hvor han har fået sine børn med, at han rigtig er kommet ud på pladsen og set koncerter.

»Jeg kommer meget for hyggen. I gamle dage så vi ikke en skid, kun hvis nogen sagde, at vi skulle med ud og se det, og så stod man pludselig og så Kim Larsen eller Thomas Helmig,« husker han tilbage og fortsætter:

»Nu hvor ungerne er med, er vi her fra onsdag til søndag og ser det hele. Så går vi fra Kesi til Icekiid til Sivas til Bikstok. Og når min 12-årige dreng siger, at jeg skal helt op foran til Benjamin Hav, så må jeg jo gå med.«

»Jeg har haft det skideskægt,« fortæller han videre, og da B.T. spørger, hvad der har været det bedste, lyder det:

»Jeg synes, det har været sjovt at ryge hel ind i crowden, for jeg har altid stået lidt i baggrunden. Men det at have nogen unger, der vil helt ind – og finde ud af, at det er fedt at stå lige foran scenen. Man bliver grebet af det på en anden måde.«

Han fortsætter:

»Det fedeste var. Suspekt i går (lørdag, red.) aftes var vanvittigt. Benjamin Hav var vanvittigt. Det var også fedt at se hiphop-koncerten med de mange højdepunkter.«

Anders Matthesen fremhæver også Tobias Rahim, som han ikke genkendte i første omgang, men da han tog med sine børn ned og så det, blev han også grebet af det.

»Så står man på en trappe op til en vodkabar og klynger sig til tre andre voksne, der heller ikke forstår noget, og så pludselig kravler det ind under huden på en. Jeg har fået mange ting, der skal på playlisten, når jeg kører hjem her fra.«

Fra på torsdag tager Anders Matthesen som nævnt ud på en ny danmarksturné med start på 'hjemmebanen' Falkoner Salen på Frederiksberg.

Derudover fortsætter han med at lave sin populære podcast 'Den hvide væg', som er gået hen og blevet hans lille hjertebarn, og som nærmest er det han for tiden får mest respons på..,

»Det er den folk lige nu siger tak for,« fortæller han.

»Der er også mange af mine komiker-kollegaer, der er glade for den, og jeg har mødt musikere, der siger, de får inspiration af den, fordi de kan genkende nogle af skabelsesprocesserne i den, som jeg ikke vidste. Det er dejligt, at der er et publikum.«