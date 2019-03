Den danske komiker Anders Matthesen har haft overvældende succes med både sin bog og ikke mindst filmatiseringen af Ternet Ninja, der har solgt over 900.000 biografbilletter og er en af de mest sete danske film i historien.

Og nu er der godt nyt til fansene derude.

For selvom Anders Matthesen i øjeblikket er på turné med sit nye show, 'Anden bringer ud', så har han på ingen måde lagt den ternede ninjadukke på hylden.

Sideløbende med sine optrædener har den 43-årige komiker nemlig arbejdet på at færdiggøre bogen Ternet Ninja 2, og fredag var første udkast færdig.

Filminstituttet er også allerede kontaktet med henblik på en filmatisering.

»Jeg har lige afsluttet første gennemskrivning af Ternet Ninja 2 i dag, og vi har søgt udviklingsstøtte hos filminstituttet, for jeg har en toer at fortælle, og det troede jeg egentlig ikke, der kom,« sagde Anders Matthesen, da han fredag besøgte B.T. i Facebook Live-studiet.

Han forklarede, at ideen til toeren allerede kom, inden etteren blev en massiv filmsucces, men publikums opbakning til både bog og film har også gjort, at Anders Matthesen gerne har villet fortælle den opfølgende historie med det samme.

»Det er klart, når folk har købt ind i Ternet Ninja, har læst den, set den og dyrket den sammen, så er det irriterende at sige: 'Jeg har en idé til en toer, men det må vi se på om 10 år',« fortalte Anders Matthesen.

43-årige Anders Matthesen er færdig med bogen Ternet Ninja 2. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 43-årige Anders Matthesen er færdig med bogen Ternet Ninja 2. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg vil lave den, for jeg synes, den er god og sjov. Folk spørger: 'Er du begyndt at malke succesen'? Ingenlunde. Der er en historie her, som er helt oplagt, og jeg har altid sagt, at hvis der er mere komik i det, så skal man gøre det. Man skal ikke lave en toer for at lave en toer, men jeg kan ikke lade være.«

Den danske komiker lægger dog bestemt heller ikke skjul på, at han er både glad og taknemmelig for den enormt store opbakning, Ternet Ninja har fået.

Også selvom mere end 900.000 solgte billetter kan være svært at fatte.

»Det er det glade vanvid. Jeg er lykkelig over det. Jeg havde forsigtige forhåbninger om at komme i nærheden af 'Terkel I Knibe' (Matthesens animationsfilm fra 2004, red.), så da den strøg forbi og fordoblede det, det er lykke for mig. Jeg er meget, meget glad. Især fordi det vækker genklang hos folk, og det er fantastisk at være enige om noget,« fortalte Anders Matthesen.