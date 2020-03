»Jeg skal ikke lyde bitter,« lyder det med en sjov ironisk hilsen fra Anders Matthesen på Instagram.

Da statsminister Mette Frederiksen onsdag aften satte Danmark mere eller mindre i corona-karantæne, strøg en masse danskere straks - stik imod alle opfordringer - på gaden for at tømme den nærmeste dagligvarebutik.

Den såkaldte hamstring af især toiletruller har delt danskerne mellem dem, der ryster på hovedet af de ihærdigt handlende, og så dem der rent faktisk står med indkøbskurven proppet med varer.

Komiker Anders Matthesen er tydeligvis på de hovedrystendes side og sender en ironisk hilsen til de hamstrende på Instagram i en video, hvor han står ude i sit skur foran et tomt køleskab.

»Det er mit reservekøleskab. Jeg har et derinde, der står måske halv liter mælk og noget yoghurt. Hvorfor har du ikke mere, Anders? Jeg fik at vide, at vi skulle tage det stille og roligt. Det gør vi vel alle sammen? Der blev man klogere,« smiler han ind i kameraet.

»Jeg skal ikke lyde bitter. Jeg har noget drinksmix fra en sidste børnefødselsdag og nogle fuglekugler, så hvis nogen vil bytte for nogle friske rundstykker så?,« lyder det videre, før han sætter ind:

»Nej hold fast i det, du har. Nyd det, den forlorne skilpadde, skyld efter med kammerjunkerne og husk at tør dig godt med dine 36 millioner ruller toiletpapir. Hold fast. Det føles rart ikke? At være sikker på, at man selv har nok. Dejligt, sådan skal det være i disse tider, hvor man må stå sammen hver for sig.«

B.T. har spurgt Anders Matthesen om han har lyst til at uddybe sine tanker om den aktuelle corona-situation. Han har takket pænt nej tak i denne omgang.