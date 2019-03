Anders Matthesen er en mand, der sjældent lufter sine personlige holdninger offentligt, men i forbindelse med komikerens nye show har han fået en idé, han gerne vil dele. Den 43-årige stand up’er synes nemlig, vi burde overveje at spise mennesker.

»Jeg synes, man kunne spise mennesker i klimaets navn. Det er måske halv komedie, men jeg tænker også, man skal stoppe hykleriet. Vi er lavet af proteiner, som dyr er. Vi har så travlt med at skralde, og nogle laver mad af dyr fra motorvejen, og det kunne vi også gøre med mennesker, hvis der ikke var nogen, der havde brug for at putte dem i en kiste,« fortalte Anders Matthesen, da han fredag besøgte B.T.s Facebook Live-studie.

Hele ideen om at spise mennesker er blevet en del af komikerens nye show, 'Anden bringer ud', som han i øjeblikket er på turné med i hele landet.

»Jeg ville aldrig slå nogen ihjel, men hvis nogle donerede en finger og spurgte, om jeg ville smage den, så ville jeg sige: 'Ræk mig soyaen'. Jeg snakker også i mit show om, at jeg vil donere min krop til Noma, og så kan den blive ædt,« forklarede komikeren.

Grænsen mellem sjov og alvor kan dog være svær at finde for Anders Matthesen.

»Når man kigger på verden i en comedy-generator, der skal skabe sjove ideer, så kan jeg ikke altid selv finde ud af, om det er noget, jeg mener, eller noget jeg synes, det er sjovt at mene. Det kan jo være, jeg fik det på en anden måde, hvis du kom med en dobbelt wopper med underarm,« forklarede Anders Matthesen med et grin.

Han har siden januar været på turné med sit nye show, der kommer i kølvandet på et ekstremt hektisk år, hvor der har stået Anders Matthesen på en hel del.

Således har komikeren både lavet sit 25-års jubilæumsshow i efteråret, haft premiere på filmen Ternet Ninja, og nu har han altså endnu et show på gaden - inden der om lidt kommer en spillefilm med Matthesen i en af hovedrollerne.

Anders Anden Matthesen har haft et travlt år, og nu er han på turné. Foto: Bax Lindhardt

Man behøver dog ikke at være bekymret for, om den 43-årige komiker kan få luft. Tværtimod. Han nyder at have en masse på programmet.

»Jeg lever og ånder for stand up og leve tour-livet. Det har ikke været helt nemt, da ungerne var små, og det er stadig ikke helt nemt fredag aften at sige: 'Kan I hygge jer med Disney Sjov? Nu smutter pappa til Greve'. Men jeg gør det ikke desto mindre. Det er fantastisk at være afsted igen,« fortalte Anders Matthesen.

Mange af komikerens tidligere show har været konceptuerede og har spillet i de større danske byer. Med showet 'Anden bringer ud' er Anders Matthesen gået tilbage til helt traditionel stand up, ligesom han for første gang længe er rundt i hele landet.

»Vi er et lille hold, der tager rundt. Jeg har tre unger på ladet og en svigermor og min hustru, og så vi prøver at få en ferie ud af det. Det er rundt i Danmark og ned over grænsen, og nu skal vi til Fanø. Hele det der klubtour, jeg har elsket i mange år. Det der med at sige: 'Ej, der ligger en god café i Kolding',« forklarede Anders Matthesen.

Han kan dog godt mærke, at det for nogle byers vedkommende er længe siden, han sidst var på besøg. Og det gælder blandt andet Kolding.

»Sidst jeg var på den café i Kolding, var det en fra Eye Q (popgruppe dannet i 2001 i programmet Popstars, red.), der serverede, men den ligger der stadig,« grinede komikeren.

Han er også glad for at vise sine børn en bid af hele Danmark.

»Jeg er vild med landet og vil gerne prøve at smitte ungerne med det. Så vi skal da op i regnbuen på Aros og prøve det hele,« lød det fra Anders Matthesen.