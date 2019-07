44-årige Anders Matthesen lavede for et par år siden en video, han egentlig lykkeligt havde glemt.

Men nu risikerer den at få yderst farverige konsekvenser for den populære komiker og skuespiller.

I videoen, der altså har et par år på bagen, fortæller Anders Matthesen, at hvis han når 400.000 likes på Facebook, så vil han lade sine følgere bestemme, hvilken hårfave han skal have.

Og tallet 400.000 – og faktisk lidt over – er altså nået nu.

Anders Matthesen er blevet gjort opmærksom på resultatet af bestyreren af fannetværket 'Duckpower' – og nu har han tænkt sig at leve op til sit løfte.

»Der er ikke andet at gøre. Jeg havde helt og aldeles glemt, jeg havde lovet det. Jeg har lige farvet det hvidt, så man kunne mene, det løfte er opfyldt, men sådan skal det ikke være. Det er op til jer derude. Hvordan skal det hår farves? Ja, sikke en beslutning at sidde med,« siger Anders Matthesen i en video, han har delt på sin Facebook- og Instagram-profil

Den 44-årige komiker fortæller samtidig, at planen er, at han farver håret lige inden København-premieren på det nye show 'Anden bringer ud', der starter spilleperiode i Falkoner Salen 18. august.

Dermed kommer han til at spille alle sine show i København med sin nye hårfarve – og der er frit valg på alle hylder, forsikrer han.

Anders Matthesen giver sine fans lov til at bestemme farven på sit hår. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anders Matthesen giver sine fans lov til at bestemme farven på sit hår. Foto: Liselotte Sabroe

»Man kan vælge det hele, det kan være blå eller pink eller stille og roligt kommunefarvet, det har jeg haft før, det klæder mig vist rigtig godt,« siger Anders Matthesen i videoen.

Mere end 2000 fans har allerede benyttet lejligheden til at komme med deres bud på en hårfarve.

Og særligt et bud synes at være ret populært.

'Alle regnbuens farver,' foreslår Facebook-bruger Gitte Larsen.

Et forslag, der i skrivende stund har fået 1200 likes.

Flere bemærker også, at Anders Matthesen spiller i København i forlængelse af pride-optoget i København, hvorfor netop regnbuen vil være passende.

Andre foreslår, at Anders Matthesen farver håret som et dannebrogsflag, mens pink, grøn, blå og mørkebrun også er blandt forslagene.

Også 'ternet' med reference til Anders Matthesens succesfulde bog og film 'Ternet Ninja' er nævnt som et muligt forslag.