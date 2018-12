Komiker, rapper, sangskriver, skuespiller, manuskriptforfatter, forfatter og spillefilminstruktør.

Anders Matthesens cv er langt, og snart springer han for første gang ud som animationsfilm-instruktør med 'Ternet Ninja', som er baseret på hans bog af samme navn. Men hvorfor laver han ikke bare en opfølger til den kendte 'Terkel i knibe'-film frem for 'Ternet Ninja', som færre kender og elsker?

»Jeg laver aldrig noget, fordi jeg tænker, at det bliver en sikker succes. Så ville jeg arbejde på en helt anden måde og lave 'Terkel i knibe 2, 3 og 4',« siger han, da B.T. møder ham på hans kontor på Frederiksberg i København.

Da Anders Matthesen udgav 'Ternet Ninja' i 2016, blev den rost til skyerne af anmelderne, og han blev sammenlignet med Bjarne Reuter.

Anders 'Anden' Matthesen mener, at processen er vigtigere end resultatet, hvad angår hans arbejde som komiker.

Filmen har været længe undervejs, da karakteren først tog form for omkring 10 år siden.

Modsat animationsfilmen 'Terkel i knibe' fra 2004 har Anders Matthesen været inde over stort set alle processerne bag filmen.

Han er instruktør, han har skrevet historien, lavet stemmerne, skrevet filmens sange og været med til at tegne figurerne og bygningerne.

Hele holdet bag 'Ternet Ninja' har også taget ture til Matthesens hjemby, Albertslund, for at give filmen et mere realistisk præg.

Anders Matthesen lægger stemme til stort set alle figurerne i 'Ternet Ninja'.

»Vi har brugt rigtigt mange ressourcer på at lave filmens visuelle udtryk. Jeg havde en ambition om at gøre den så realistisk som muligt, selvom det er en animationsfilm.«

At der har været meget research og stor omtanke bag filmens udseende, betyder dog ikke, at han er perfektionist.

»De fleste tror, jeg er perfektionist, men for mig er processen vigtigere end resultatet - modsat, hvad mange mennesker tror om mig,« siger han og fortsætter:

»Jeg laver mine ting med stor grundighed, og jeg har aldrig nogensinde tænkt, at hvis jeg kunne hoppe tilbage i tiden, at jeg ville ændre et komma, ikke sende et album eller bog ud. Når det er færdigt, er det fuldstændigt, som det skal være, og hvis folk ikke kan lide det, er det bare sådan, det er.«

B.T. mødte Anders Matthesen på hans kontor på Frederiksberg til en snak om hans nye film 'Ternet Ninja', der får premiere 25. december.

Det betyder dog ikke, at 'folkets dom' ikke kan påvirke ham.

»Hvis 10 kommer med deres kritik på en grim måde, er det jo ikke, fordi jeg ikke kan blive såret over det. Men jeg tænker mere på, hvorfor de skal smide det over på mig. De kan jo bare lave eller andet forum på nettet og diskutere det.«

I 'Ternet Ninja' følger man den 13-årige hovedperson Aske, der får en særdeles levende og aggressiv dukke i fødselsdagsgave. Filmen tager alvorlige emner som død, børnearbejde og mobning op.

»Det er ikke missionen at lave en film, der underholder. Det er der nok af på YouTube og andre steder. Jeg ville lave den, fordi den kan noget. Derfor må den gerne være underholdende. Men ideen var at lave noget, der havde en historie i sig, som også fortæller en historie om godt og ondt,« siger han om 'Ternet Ninja'.

Genbruger kun figurer, når det giver mening

At Anders Matthesen har arbejdet meget med filmens udseende, skyldes også de beslutninger, der blev taget i forbindelse med 'Terkel i knibe'.

»Det er ikke noget, jeg blev sur over, men jeg blev forundret over det. Fordi jeg tænkte, at det slet ikke er sådan et sted, han bor. Derfor var det meget vigtigt at sørge for, at 'Ternet Ninja' foregår i den by, jeg har beskrevet i bogen, som har noget Albertslund over sig.«

Selvom der er gæsteoptrædener fra kendte Matthesen-figurer som onkel Stewart, Terkel, Arne og Jason, slår komikeren fast, at der på ingen måde er tale om en 'Terkel i knibe 2'.

Han bruger kun de kendte karakterer, når det giver mening.

Komikeren Anders Matthesens populære bog "Ternet Ninja kommer som film i biograferne fra d. 25. december 2018. Det er Matthesen selv der har instrueret filmen og lagt stemmer til hovedparten af figurerne.

»Onkel Stewart har haft mange forskellige funktioner. I 'Terkel i knibe' var han den onde, dæmoniske onkel. Her er han noget andet. Så jeg synes, der var basis for at tage ham op igen for at give ham flere dimensioner,« siger den 43-årige komiker, der også lægger vægt på, at han ikke har noget problem med at sige farvel til karaktererne.

»Så længe man kan arbejde med karaktererne, er der basis for at beholde dem. Sådan en som Terkel er der ikke mere i for mig. Han får lov til en lille gæsteoptræden i filmen, og det er sjovt at se ham som voksen. Men han kan ikke mere for mig. Arne er meget hyggelig at skæve lidt til, men jeg havde ikke lyst til, at han var fortælleren. Grebet af, at han skulle drysse sit pædagogiske syn ud over historien, havde jeg ikke lyst til. Det, synes jeg, tiden er løbet fra.«

'Ternet Ninja' starter relativt voldsomt med, at en thailandsk børnearbejder på en legetøjsfabrik bliver tævet ihjel af den rige og dybt usympatiske dansker Philip Eberfrø.

»Vi skal jo bruge en skurk. Der er jo også drab i 'Oliver Twist'. Der er folk, som dør i alle vores eventyr. Det hele er blevet lidt 'disney-ficeret'. Der må ikke være noget om død, og der må ikke stå en flaske rødvin på bordet, for så kan den ikke oversættes til svensk,« siger Matthesen.

Han mener, at filmen på nogle måder er mindre voldsom end 'Terkel i knibe', der eksempelvis bruger langt flere gyserfortælleteknikker.

Men er der så noget at komme efter, hvis man er en af dem, som har investeret i den populære bogversion af 'Ternet Ninja'?

»Min umiddelbare fornemmelse er, at man selvfølgelig får mere, når man læser bogen. Man får Askes indre liv, standup og sjove betragtninger. Bogen er måske mere realistisk. I filmen får man humør, sange og action, og jokesene falder måske hårdere,« slutter han.