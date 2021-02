Det er en eksklusiv 'filmklub', som 'Ternet ninja' er blevet en del af.

For sammen med blandt andet 'Walter og Carlo - Op på fars hat' og 'Italiensk for begyndere' er 'Ternet ninja' nu en af blot fem film, siden filmstøtteordningens begyndelse i 1972, der har tjent så meget ind, at de har betalt hele millionfilmstøtten tilbage. Og det glæder filmens skaber, Anders Matthesen.

»Det er fantastisk og skønt, at den har haft så stor succes,« fortæller Anders Matthesen, som har instrueret, produceret og lagt stemme til filmen samt skrevet bogen, som filmen er baseret på.

»Vi havde en ambition om at lave noget, der var fedt, og det er jo vidunderligt, at vi så rent faktisk har lavet noget, som folk er glade for.«

Portræt af Anders Matthesen, der er aktuel med filmatiseringen af bogen "Ternet Ninja." "Ternet Ninja" er den mest sete danske biograffilm i dette århundrede. Det viser tal fra Det Danske Filminstitut. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2019) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Portræt af Anders Matthesen, der er aktuel med filmatiseringen af bogen "Ternet Ninja." "Ternet Ninja" er den mest sete danske biograffilm i dette århundrede. Det viser tal fra Det Danske Filminstitut. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2019) Foto: Asger Ladefoged

Ikke mindre end 929.000 biografgæster har indløst billet til 'Ternet ninja' siden premieren i december 2018, og det gør den til den mest sete film siden 1985, hvor netop 'Walter og Carlo – Op på fars hat' styrede biografscenen i Danmark.

Og på grund af den store succes har skaberne og producenten A. Film pligt til at betale så meget af støtten tilbage som muligt til Filminstituttet.

I 'Ternet ninjas' tilfælde vil det sige, at der i alt er kommet 6,88 millioner kroner tilbage fra A. Film, svarende til det beløb, som filmen modtog i produktionsstøtte, det skriver Filminstituttet selv.

Og succesen har langtfra fået Anders Matthesen og resten af holdet bag produktionen til at hvile på laurbærrene. De er nemlig i fuld gang med at blive færdig med 'Ternet ninja 2', og Anders Matthesen lægger ikke skjul på sin begejstring for efterfølgeren.

Skal du se 'Ternet Ninja 2'?

»Det ser godt ud, og den bliver knald flot. Thorbjørn Christoffersen (medinstruktør, red.) siger hele tiden, at det ligner, at filmen har kostet det dobbelte af første film, men det har den slet ikke – tværtimod.«

»Animationen er lukket nu, så de er i gang med den sidste proces, og det er det, der tager længst tid. Der står en computer og banker dag og nat for at få de sidste detaljer på plads,« fortæller en stolt Anders Matthesen til B.T.

Premieredatoen for 'Ternet ninja 2' er sat til 7. oktober, og på trods af coronapandemi og andre udskudte filmpremierer håber Anders Matthesen, at det stadig kan lade sig gøre.

»Vi håber og tror meget på, at det kan lade sig gøre 7. oktober, vi vil helst undgå at rykke premieren.«

De tilbagebetalte penge indgår i Filminstituttets samlede støttebudget, og på den måde kommer tilbagebetalingsordningen andre filmskabere og nye projekter til gode. Filminstituttet får altså mulighed for at støtte flere gange med de samme midler.