13.000 likes, 4.500 kommentarer og næsten 2.000 visninger – alt sammen på 16 timer.

Det er realiteten, hvis man tager et kig på komiker Anders Matthesens seneste Facebook-opslag. Tallene henviser til komikerens nyeste hit.

Anders Matthesen har før skabt hits med 'Terkel i knibe', 'Ternet ninja' og adskillige comedyshows.

Nu har han så gjort det igen. Denne gang på en lidt anden måde – nemlig på det sociale medie TikTok, hvor komikeren imiterer en ung mand, der rapper.

Anders Matthesen. Foto: Søren Bidstrup

Imitationen foregår således, at rapperen kommer med sin egen rap.

Efter hver sætning tager Anders Matthesen over og rapper sarkastiske sætninger om, hvad rapperen siger eller gør.

Kommentarerne er alle rettet mod den unge rapper og udtrykkes med samme rytme og melodi, som rapperen selv lige har rappet.

Hvis dette fremstår en anelse forvirrende, kan du nærstudere det herunder.

Og alt dette har fået brugere på både Facebook og Instagram til at gå amok med positiv respons, og noget tyder på, mange nyder at grine lidt i denne coronatid.

Herunder er et lille udpluk af reaktionerne:

Længe siden, jeg har grinet så meget!

Tak fordi du fik mig til at grine højt, mens jeg bager ungernes frokostpølsehorn – nu med grinetårer på

Mere af det, tak

Men knægten er sgu god. Du kommer lidt til kort med dit flow, da han skruer bissen på. Sjovt er det dog

Det her har reddet min dag! Tak!

Som nævnt har Anders Matthesen også delt videoerne på Instagram, hvor tre videoer tilsammen har fået mere end en halv million visninger.

Anders Matthesen har før skabt opmærksomhed med morsomme og sarkastiske videoer under coronapandemien. Tilbage i marts sendte han en stikpille til dem, der trods statsminister Mette Frederiksens opfordring valgte at hamstre i supermarkeder.

»Jeg skal ikke lyde bitter. Jeg har noget drinksmix fra en sidste børnefødselsdag og nogle fuglekugler, så hvis nogen vil bytte for nogle friske rundstykker så?« lød det i videoen, før han satte ind:

»Nej hold fast i det, du har. Nyd det, den forlorne skildpadde, skyl efter med kammerjunkerne og husk at tør dig godt med dine 36 millioner ruller toiletpapir. Hold fast. Det føles rart, ikke? At være sikker på, at man selv har nok. Dejligt, sådan skal det være i disse tider, hvor man må stå sammen hver for sig.«

Det har onsdag ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Anders Matthesen om de nylige imitationsvideoer.