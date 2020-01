Selv om Anders Lund Madsen for nylig fik en stikpille fra Natasja Crone ved den årlige uddeling af TV Prisen for nogle ord, han havde skrevet tilbage i 90’erne, så tjener den lille tv-vært kassen ved netop sine mange ord.

Det viser det seneste regnskab fra Anders Lund Madsens regnskab fra hans firma, Medieimperiet Anders Lund Madsen, der beskæftiger sig med underholdnings- og foredragsvirksomhed.

Her landede årsomsætningen på 2.873.928 kroner mod 2.182.596 kroner i den foregående regnskabsperiode.

Det betyder, at Lund Madsen havde en månedlig indkomst på imponerende 239.494 kroner i perioden.

Han ’nøjedes’ dog med at trække 2.084.041 kroner ud i løn, ligesom han sikrede sig 110.600 kroner i udbytte, der svarer til løn, men hvor skatten for de første 56.900 kroner kun er på 27 procent, mens skatten derefter er 42 procent af udbyttet. Resten af pengene røg i sparegrisen.

Den er blevet federe og federe med årene.

Således har Anders Lund Madsen sparet 2.955.815 kroner op i form af egenkapital, hvoraf lidt over 400.000 kroner er investeret i værdipapirer.

Sideløbende har Anders et firma sammen med sin bror, Peter Lund Madsen.

Anders Lund Madsen tjener gode penge i sin virksomhed, viser hans seneste regnskab. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Lund Madsen tjener gode penge i sin virksomhed, viser hans seneste regnskab. Foto: Mads Claus Rasmussen

De to brødre tjente tidligere knap 400.000 kroner, men i den seneste regnskabsperiode havde de ingen indtjening sammen.

Der er dog ingen risiko for, at Anders Lund Madsen løber tør for ord – eller indtjening.

For fem dage siden tog han hul på et nyt show, der bringer ham til 23 forskellige steder frem til den 25. april. Her løber den billigste billet op i 325 kroner, hvilket er med til at puste det kommende regnskab op.

Om Natasja Crone ligefrem står i kø, skal han dog ikke regne med. Ved den netop overståede uddeling af tv-priser, hvor Anders Lund Madsen var vært, fik han nemlig en stikpille med på vejen.

Da Natasja gik til mikrofonen, sagde hun til salens udelte morskab:

»Ved mit første program som 24-årig skrev Ekstra Bladet, at jeg lignede en gammel kælling. Det er ikke for at ødelægge den gode stemning, men det var dig, der skrev den, Anders.«

Tynget af fortidens synder måtte Anders Lund Madsen undskylde.

»Jeg vil gerne undskylde,« sagde han.