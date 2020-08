Anders Lund Madsen får snart hænderne fulde igen med bleskift og hvad der ellers hører med en lille ny baby.

Den karismatiske tv- og radiovært skal nemlig være far for syvende gang.

Det afslører Karin Prehst Lund Madsen på sin Instagram-profil, hvor hun har delt flere billeder af sig selv, med den flotte runde bule på maven.

Over for B.T. bekræfter Anders Lund Madsen den glædelige nyhed:

Vis dette opslag på Instagram Er i den dér fase hvor oprydning og udsmidning får mig til at ligge vågen om natten. Gennemgår seriøst kasserne med julepynt i tankerne Har den vildeste brug for orden og renhed ligenu. Måske et forsøg på kontrol inden barn nr 4 smadre hvad der var af forudsigelighed kender i de faser i livet? Smukt velordnet foto takket være @officialnaja #mermom #havmor #mortil4 (omlidt) Et opslag delt af Karin Prehst Lund Madsen (@havfruenkarin) den 25. Aug, 2020 kl. 8.07 PDT

»Hun skal føde i midten af november,« fortæller Anders Lund Madsen, som altså ikke kan afsløre kønnet endnu:

»Det ved vi ikke. Det er det sidste, der er en overraskelse her i verden,« griner Anders Lund Madsen.

Til opslagene på sin Instagram-profil skriver den kommende mor til fire blandt andet:

'Havfruen skal have en(dnu) en unge, og således bliver jordhavet endnu rigere, og alt (bliv)er godt.'

'Er i den dér fase hvor oprydning og udsmidning får mig til at ligge vågen om natten. Gennemgår seriøst kasserne med julepynt i tankerne. Har den vildeste brug for orden og renhed lige nu. Måske et forsøg på kontrol inden barn nr 4 smadre hvad der var af forudsigelighed. Kender i de faser i livet?'

Den lille ny bliver parrets fjerde fælles barn, som den 56-årige journalist og tv-vært skal have med sin 18 år yngre kone, Karin Prehst Lund Madsen, der arbejder som havfrue i Den Blå Planet.

Anders Lund Madsen har i forvejen tre børn fra sit tidligere forhold.