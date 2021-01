Anders Lund Madsen har meget at glæde sig over i året 2020. Han blev både far for syvende gang og satte sin underskrift på en købskontrakt for en stor Lyngby-villa i den tocifrede millionliga.

Det var dog ikke et år helt uden udfordringer.

For ligesom mange andre i underholdningsbranchen måtte den garvede tv-vært se coronakrisen påvirke sin økonomi.

I virksomhede M.A.L.M, som Madsen står bag, var sidste års indtægter faktisk mere end en million lavere end året forinden.

Faktisk var årets bruttofortjeneste på 1.703.600, hvor den året forinden lød på 2.873.928 danske kroner.

Altså en nedgang på mere end 1.170.000 kroner. Et dyk, som kendissen bekræfter overfor Se og Hør.

Der uddyber han også, at han ikke kan sige, hvornår der kom vind i sejlene for foredragsdelen af hans virksomhed igen.

»Det er svært at sige. Spørg hellere statsministeren,« lyder det.

Noget kunne dog tyde på, at det ikke ser helt sort ud for Anders Lund Madsens økonomi.

Hans førnævnte ejendomskøb er nemlig ikke i den billige ende, når det kommer til køb af familiebolig.

Huset, som han har erhvervet sig, kostede den nette sum af 14,4 millioner danske kroner, og de 174 kvadratmeter ligger på en eftertragtet adresse lige ned til Lyngby Sø.