At sikkerheden omkring den danske dronning er i top, er Anders Lund Madsen ikke i tvivl om.

Det har han mærket på egen krop. Bogstaveligt talt. Han er nemlig blevet lagt ned af hendes PET-vagter, da han ville stille hende et uskyldigt spørgsmål.

Episoden, som fandt sted, dengang han var i praktik som journalist på Ekstra Bladet, fortæller han om i podcastserien 'Lund & Løkke', som Euroman står bag.

I det seneste afsnit beretter han således, hvordan han var blevet sendt ud for at dække den såkaldte efterårsøvelse. Et simuleret slag mellem Bornholms Værn og Forsvaret.

Proceduren var hvert år det samme: Bornholms Værn skulle agere kommunister, der invaderede Danmark, og Forsvaret skulle bekæmpe dem – og vinde.

Med til øvelsen var blandt andre dronning Margrethe og det danske pressekorps, der altså dette år inkluderede Anders Lund Madsen.

»Ved et tilfælde kommer jeg til at gå ved siden af Dronningen, og så spørger jeg Dronningen, om man må spørge Dronningen om noget,« fortæller værten i podcasten.

Han havde lovet sin ven, som var en del af Bornholms Værn, at spørge, om de ikke kunne være på det vindende hold bare én enkelt gang.

»Men det nåede jeg aldrig til, hun sagde bare 'jaaa', og så blev jeg fældet af PET, der troede, at jeg var en eller anden form for besætter. Og så blev jeg kastet ned i en grøft og lagt i benlås.«

Som resultat af episoden blev den unge journalist fragtet hjem i en pansret mandskabsvogn, mens resten af hans journalistkollegaer fik fornøjelsen af en helikoptertur.